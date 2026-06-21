Libya petrol üretiminde 13 yılın zirvesi
Libya'da ham petrol üretimi günlük 1,44 milyon varile ulaşarak 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
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Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mesut Süleyman, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varile ulaştığını açıkladı.
Süleyman, pazar günü yaptığı açıklamada, petrol üretimindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
2013'ten bu yana en yüksek seviye
Reuters'ın aktardığına göre, günlük 1,44 milyon varillik üretim seviyesi, Libya'da 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim miktarı oldu.
Bu gelişmeyle birlikte Libya petrol üretimi, son 13 yılın en güçlü performansına ulaşmış oldu.
Kaynak: Bloomberg