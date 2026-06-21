Libya petrol üretiminde 13 yılın zirvesi

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Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) Başkanı Mesut Süleyman, ülkenin ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Süleyman, pazar günü yaptığı açıklamada, petrol üretimindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

2013'ten bu yana en yüksek seviye

Reuters'ın aktardığına göre, günlük 1,44 milyon varillik üretim seviyesi, Libya'da 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek üretim miktarı oldu.

Bu gelişmeyle birlikte Libya petrol üretimi, son 13 yılın en güçlü performansına ulaşmış oldu.