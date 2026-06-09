LNG fiyatlarında 3 yılın zirvesi gelebilir: Dev bankadan yüzde 30 yükseliş beklentisi

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Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında talep artışının fiyatları yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor. Morgan Stanley, Asya'da sıcak hava koşulları ve Avrupa'da kış öncesi stok yenileme ihtiyacının etkisiyle LNG fiyatlarında üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinin görülebileceğini öngördü.

Banka, talepteki toparlanmanın yılın ikinci yarısında fiyatlar üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

LNG fiyatlarında 25 dolar beklentisi

Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, Asya gösterge LNG fiyatının üçüncü ve dördüncü çeyreklerde milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 25 dolara ulaşabileceği tahmin edildi.

Söz konusu beklenti, vadeli fiyat eğrisine göre yüzde 30'un üzerinde yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Bu seviyeler en son, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan gelen boru hattı gazındaki düşüşü telafi etmeye çalıştığı ve küresel fiyatların yükseldiği 2023'ün başında görülmüştü.

Asya'da sıcak hava, Avrupa'da stok ihtiyacı talebi artırıyor

Morgan Stanley, Orta Doğu'daki gerilime kısa vadede çözüm bulunması halinde bile LNG fiyatlarında yükseliş beklendiğini belirtti.

Raporda, Hindistan ve Çin dahil olmak üzere önemli pazarlarda tüketimin artmaya başladığı, Avrupa'da ise kış dönemi öncesinde stokların yenilenmesi için sürenin azaldığı ifade edildi.

Analistler, mart ve nisan aylarında küresel ithalatta görülen sert düşüşlerin arz kayıplarının büyük bölümünü dengelediğini ancak yaz sıcakları ve depolama ihtiyacının talebi yeniden desteklediğini değerlendirdi.

Arz kaybının büyük bölümü dengelendi

Morgan Stanley'e göre Basra Körfezi kaynaklı arz kayıplarının önemli kısmı, diğer bölgelerdeki tesislerin yüksek kapasiteyle çalışması ve Kuzey Amerika'da yeni üretim kapasitesinin devreye girmesiyle karşılandı.

Bu nedenle mayıs ayında küresel LNG arzı, geçen yılın aynı döneminin yalnızca 1 milyon ton altında kaldı.

Banka, Asya'da haziran ve temmuz aylarında hava sıcaklıklarının normalin bir miktar üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve bu durumun enerji tüketimini desteklemeye devam edebileceğini belirtti.