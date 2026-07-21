LPG'de dikkat çeken tablo: Üretim arttı, ihracat düştü

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Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ithalatı, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,77 yükselerek 283 bin 155 tona ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin en fazla ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, ABD, Nijerya, Kazakistan, Hırvatistan ve Mısır oldu.

LPG ihracatı geriledi

Aynı dönemde LPG ihracatı yıllık bazda yüzde 15,82 azalarak 45 bin 910 tona düştü.

Türkiye, mayıs ayında Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Bangladeş, Bulgaristan, KKTC, İngiltere, Romanya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 9 ülke ve bölgeye LPG ihraç etti.

Üretim yüzde 19,69 arttı

LPG üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 artış göstererek 101 bin 426 tona çıktı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin toplam LPG satışı mayısta 336 bin 830 ton olarak hesaplandı.

Satışlarda otogaz öne çıktı

LPG satışlarında yüzde 85,69'luk payla otogaz ilk sırada yer aldı. Tüplü LPG'nin pazar payı yüzde 11,80, dökme LPG'nin payı ise yüzde 2,51 olarak kaydedildi.