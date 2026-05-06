Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Otogaza (LPG) indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (6 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

LPG’ye perşembe gününden itibaren indirim bekleniyor
Otogaz (LPG) fiyatlarında 7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,33 TL indirim yapılması öngörülüyor. Bu indirimle birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatının yaklaşık 33,50 TL seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketliliğin etkisiyle, LPG fiyatlarında perşembe gününden itibaren indirim yapılması bekleniyor.
7 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1,33 TL indirim yapılması öngörülüyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 71.72 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.80 TL
Motorin: 71.58 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 64.91 TL
Motorin: 72.84 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.19 TL
Motorin: 73.11 TL
LPG: 34.79 TL