Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (8 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

9 Mayıs 2026 itibarıyla motorin fiyatlarında 7,17 TL’ye kadar bir düşüş öngörülüyor. Ancak Türkiye’de uygulanan eşel mobil mekanizması kapsamında indirimin büyük bölümünün Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ayarlamasında kullanılabileceği belirtiliyor.

Bu çerçevede, indirimin yaklaşık yüzde 75’inin vergi düzenlemesine yansıtılması, kalan kısmın ise pompaya yansıması bekleniyor. Bu durumda tüketiciye yansıyan indirim litre başına yaklaşık 1,79 TL seviyesinde kalacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.79 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 63.65 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 64.76 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.04 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL