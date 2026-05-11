Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (11 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorin fiyatlarına yeni zam bekleniyor
Motorin fiyatlarına yaklaşık 1,10 liralık zam yapılması bekleniyor. Zammın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülürken, fiyat artışı küresel petrol piyasalarındaki yükselişten kaynaklanıyor.
ABD ile İran arasındaki barış sürecinin sekteye uğraması ve jeopolitik gerilimin yeniden artması, petrol fiyatlarını yukarı taşırken bu yükseliş akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı.
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına yaklaşık 1,10 lira zam yapılması bekleniyor.
Zammın yarından itibaren pompaya yansıması öngörülürken, fiyat artışının küresel petrol piyasalarındaki yükselişten kaynaklandığı ifade ediliyor.
Söz konusu zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 67,35 liraya, Ankara’da 68,48 liraya, İzmir’de 68,75 liraya yükselmesi öngörülüyor. Türkiye’nin doğu illerinde ise litre fiyatının 70,21 liraya çıkması bekleniyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 63.79 TL
Motorin: 66.25 TL
LPG: 33.89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 66.11 TL
LPG: 33.29 TL
Ankara:
Benzin: 64.78 TL
Motorin: 67.38 TL
LPG: 33.87 TL
İzmir:
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67.65 TL
LPG: 33.69 TL