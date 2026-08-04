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Motorinde dev indirim kapıda: Tarih ve tutar netleşti

ABD ile İran arasında diplomatik temasların yeniden başlayabileceği beklentisiyle petrol fiyatları sert gerilerken, motorinde 6,60 TL'lik indirim gündeme geldi. İndirimin pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatının 73 TL bandına inmesi bekleniyor.

Cihan Oruçoğlu
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Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi gelecek? Motorin fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (4 Ağustos 2026 akaryakıt fiyatları)

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan sert gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor. Uluslararası ürün fiyatlarında son dakika değişikliği yaşanmaması halinde motorinin litre fiyatında 6,60 TL indirim yapılması bekleniyor.

Geçen haftayı 90,12 dolardan kapatan Brent petrol, 83,41 dolara gerilerken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 79,60 dolar seviyesine indi.

Uluslararası akaryakıt ürün fiyatlarındaki gerileme doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre, motorin grubunda litre başına 6,60 TL'lik indirim öngörülüyor. 

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorindeki indirimin, mevcut piyasa koşullarının korunması halinde 5 Ağustos Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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