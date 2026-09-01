Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar ( 1 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorinde ÖTV zammı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Motorinde eylül ayıyla birlikte yürürlüğe giren ÖTV artışı pompaya yansıdı. Litre başına 3 lira olarak uygulanmaya başlayan ÖTV'ye KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litre fiyatı 3 lira 60 kuruş arttı. Vergi düzenlemesinin ardından motorin, Türkiye genelinde 80 lira eşiğini aştı.
Eylül ayıyla birlikte motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı fiyat artışı yürürlüğe girdi.
ÖTV'nin litre başına 3 lira olarak uygulanmaya başlamasıyla, yüzde 20 Katma Değer Vergisi'nin (KDV) de eklenmesi sonucu motorinin litre fiyatı 3 lira 60 kuruş yükseldi.
Ekonomi yönetimi, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyonla mücadele üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla motorinde ÖTV'yi ağustos ayında sıfırlamıştı. ÖTV'nin eylülde 3 liraya, ekimde ise 6 liraya çıkarılması yönünde kademeli bir uygulama kararlaştırılmıştı.
Motorin 80 lirayı aştı
Vergi artışıyla birlikte motorin fiyatı Türkiye genelinde 80 liranın üzerine çıktı. İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 81,07 lira, Anadolu Yakası'nda 80,93 lira olarak kaydedildi. Ankara'da 82,19 liraya, İzmir'de ise 82,46 liraya ulaştı.
Türkiye'de akaryakıtın en pahalı satıldığı illerden Hakkari'de motorinin litre fiyatı 83,92 liraya kadar yükseldi.
Benzinde fiyat değişmedi
Motorindeki ÖTV artışı pompaya yansırken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litresi 74,35 lira, Ankara'da 75,33 lira, İzmir'de ise 75,62 lira seviyesinde bulunuyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 74,35 TL
Motorin: 81,07 TL
LPG: 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 74,21 TL
Motorin: 80,93 TL
LPG: 33,19 TL
Ankara:
Benzin: 75,33 TL
Motorin: 82,19 TL
LPG: 33,89 TL
İzmir:
Benzin: 75,62 TL
Motorin: 82,46 TL
LPG: 33,79 TL