Motorinde üçüncü indirim yolda: Fiyatlar yeniden düşecek

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Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin fiyatlarında peş peşe indirimleri beraberinde getiriyor.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altına gerilerken, haftalık kayıp yüzde 17'ye ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinde ilk indirim 16 Haziran'da gerçekleşmiş, maliyetlerdeki 4,88 liralık düşüşün 1,23 lirası pompa fiyatlarına yansımıştı. Ardından gece yarısı itibarıyla motorin grubunda 1,66 liralık yeni bir maliyet düşüşü yaşanırken, bunun 42 kuruşu pompaya yansıtıldı.

Üçüncü indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarına göre motorinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,83 liralık yeni bir indirim yapılması bekleniyor. Eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimin yaklaşık 46 kuruşluk bölümünün pompa fiyatlarına yansıyacağı öngörülüyor.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorin-benzin farkı daralıyor

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 64,86 lira, benzinin litre fiyatı 63,12 lira seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin hayata geçmesiyle birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat farkının 1,28 liraya kadar gerilemesi bekleniyor.