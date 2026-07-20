Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (20 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorinde yeni zam kapıda: Litre fiyatı 1,12 lira artacak
ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,12 lira zam yapılması bekleniyor.
ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin küresel enerji piyasalarına etkisi sürerken, yükselen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Petrol stoklarındaki azalma ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının arz endişelerini artırmasıyla motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapılması planlanıyor. Zammın yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 74,25 liraya, Ankara'da 75,37 liraya, İzmir'de 75,64 liraya ve doğu illerinde ortalama 77,09 liraya yükselecek.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL
Ankara:
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL
İzmir:
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL