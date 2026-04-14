Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (14 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorinde yeni zam kapıda: Litre fiyatı 3,32 lira artacak
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Türkiye’de motorine gece yarısından itibaren litre başına 4,35 lira indirim yapılırken, ABD-İran arasındaki kırılgan ateşkes nedeniyle petrolde yeniden yaşanan yükselişin bu kez fiyatlara zam olarak yansıması bekleniyor. Motorinin litre fiyatında 3,32 liralık artış öngörülürken, benzin fiyatlarında ise şu aşamada değişiklik bulunmuyor.
İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 72.26 TL
LPG: 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 62.51 TL
Motorin: 72.12 TL
LPG: 34.39 TL
Ankara:
Benzin: 63.62 TL
Motorin: 73.38 TL
LPG: 34.87 TL
İzmir:
Benzin: 63.90 TL
Motorin: 73.66 TL
LPG: 34.79 TL