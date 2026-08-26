Motorine 5 liraya varan indirim bekleniyor

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Akaryakıt piyasasında motorin fiyatlarına yönelik indirim beklentisi güçlendi.

Matrik Haber’in sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş gündemde.

Sektör kaynakları, 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4 TL ile 5 TL arasında indirim beklendiğini bildirdi.

Motorinde beklenen indirimin kesin tutarı ve uygulanacağı tarih henüz netleşmedi. Fiyat değişikliğine ilişkin nihai kararın ilgili üst makamlar tarafından verileceği belirtildi.

Benzinde değişiklik beklenmiyor

Benzin grubunda ise 26 Ağustos itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.