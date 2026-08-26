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Motorine 5 liraya varan indirim bekleniyor

Motorin fiyatlarında 4 ila 5 lira arasında indirim yapılması bekleniyor. 27 Ağustos Perşembe günü pompaya yansıması öngörülen indirimin kesin tutarının bugün netleşmesi beklenirken, benzin fiyatlarında ise değişiklik öngörülmüyor.

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Motorine 5 liraya varan indirim bekleniyor

Akaryakıt piyasasında motorin fiyatlarına yönelik indirim beklentisi güçlendi.

Matrik Haber’in sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, motorinin litre fiyatında önemli bir düşüş gündemde.

Sektör kaynakları, 27 Ağustos Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 4 TL ile 5 TL arasında indirim beklendiğini bildirdi.

Motorinde beklenen indirimin kesin tutarı ve uygulanacağı tarih henüz netleşmedi. Fiyat değişikliğine ilişkin nihai kararın ilgili üst makamlar tarafından verileceği belirtildi.

Benzinde değişiklik beklenmiyor

Benzin grubunda ise 26 Ağustos itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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