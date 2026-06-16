Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (16 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları)

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ABD ve İran arasında varılan mutabakatın ardından küresel enerji piyasalarında rahatlama yaşanırken, Hürmüz Boğazı'ndan petrol ve LNG tankerlerinin yeniden geçişe başlaması petrol fiyatları üzerindeki baskıyı azalttı.

Sektör kaynaklarına göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1,66 lira indirim yapılması bekleniyor.

Ancak petroldeki yükselişlerin tüketiciye etkisini sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu kapsamda motorin fiyatlarında tüketiciye yansıyan indirimin 42 kuruş seviyesinde olması öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.03 TL

Motorin: 65.24 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.93 TL

Motorin: 65.09 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.05 TL

Motorin: 66.35 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 64.32 TL

Motorin: 66.64 TL

LPG: 31.79 TL