Motorine yine zam geliyor: Litre fiyatında 2,55 TL artış bekleniyor

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Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, yurt içinde akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Zirvesi’nde ABD ile İran arasında beklenen yakınlaşmanın gerçekleşmemesinin ardından petrol fiyatlarında yeniden dalgalanma yaşandı.

Petrol piyasasındaki fiyat hareketlerinin ardından Türkiye’de motorin fiyatlarında da artış beklentisi oluştu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 55 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 5 lira 57 kuruş indirim yapılmıştı.