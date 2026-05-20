Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı gelecek? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (20 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Motorine zam bekleniyor

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından Türkiye’de motorin fiyatlarına yeni zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatı 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren 1,74 TL artacak.

Cihan Oruçoğlu
Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Küresel petrol fiyatlarında yaşanan hızlı artışın ardından motorin grubunda yeni fiyat düzenlemesi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,74 TL zam yapılması bekleniyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 65.02 TL
Motorin: 67.48 TL
LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.86 TL
Motorin: 67.32 TL
LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.99 TL
Motorin: 68.59 TL
LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 66.27 TL
Motorin: 68.86 TL
LPG: 33.69 TL

