Motorine zam kapıda: Tarih belli oldu

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Akaryakıt fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve rafineri ürün fiyatlarındaki değişim, pompa fiyatlarına zam olarak yansımayı sürdürüyor. Beklenen artışın yürürlüğe girmesiyle motorin fiyatları büyükşehirlerde yeniden yükselecek.

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 65,92 TL, Anadolu Yakası'nda 65,74 TL, Ankara'da 66,99 TL ve İzmir'de 67,27 TL seviyesine çıkacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.85 TL

Motorin: 64.69 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.66 TL

Motorin: 64.50 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 63.80 TL

Motorin: 65.76 TL

LPG: 31.19 TL

İzmir:

Benzin: 64.04 TL

Motorin: 66.03 TL

LPG: 30.99 TL