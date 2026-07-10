Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine indirim mi geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (10 Temmuz 2026 akaryakıt fiyatları)

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Motorine zamların ardından indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarının 80 dolar seviyesinden 75 dolara gerilemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim gündeme geldi. Yarından itibaren geçerli olması beklenen 2,16 liralık indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 67,72 liraya düşecek.

Cihan Oruçoğlu
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Akaryakıt ürünlerinden motorinde peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının jeopolitik risklerin azalmasıyla 80 dolar seviyesinden 75 dolar civarına gerilemesi, motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,16 lira indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 67,72 liraya, Ankara'da 68,83 liraya, İzmir'de 69,10 liraya ve doğu illerinde 70,58 liraya gerileyecek.

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