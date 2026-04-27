Müzakere düğümü çözülmedi: Petrol fiyatları tırmanışta

Küresel petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların sınırlı seyretmesi nedeniyle haftaya yükselişle başladı. Arz tarafındaki daralma beklentileri fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 04.53 itibarıyla varil başına 1,35 dolar (yüzde 1,3) artışla 106,68 dolara yükseldi. Günün erken saatlerinde 2 doların üzerini gören artışların bir kısmı ise geri verildi.

ABD tipi ham petrol WTI brent petrolü ise 95 sent (yüzde 1) artışla 95,35 dolardan işlem gördü.

Geçen hafta Brent ve WTI sırasıyla yaklaşık yüzde 17 ve yüzde 13 artarak savaşın başlangıcından bu yana en güçlü haftalık yükselişlerini kaydetmişti.

Barış umutları zayıfladı

Hafta sonu diplomatik temaslara ilişkin beklentiler geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcilerinin planlanan Pakistan ziyaretini iptal etmesi, sürecin ilerlemediğine işaret ederken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bölgedeki temasları da tabloyu değiştirmedi.

Trump'ın Truth Social'da yaptığı son paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen herhangi bir İran teknesine ateş açılması ve yok edilmesi çağrısı ile Hürmüz üzerinde tam kontrol sağlandığına yönelik iddiaları da savaş risk primini yüksek tutmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı'nda trafik sınırlı

İran'ın boğazı büyük ölçüde kapattığı, ABD'nin ise İran limanlarına yönelik ablukayı sürdürdüğü belirtiliyor. Veri sağlayıcısı Kpler'e göre, pazar günü Körfez'e yalnızca bir petrol ürünü tankeri giriş yaptı. Bu durum, küresel arzın sıkışık kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Goldman Sachs'tan fiyat tahmini artışı

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki üretim düşüşünü gerekçe göstererek petrol fiyatı beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, yılın son çeyreğinde Brent petrol için 90 dolar, WTI için ise 83 dolar seviyelerini öngördü.

Banka analistleri, "Petrol fiyatlarında yukarı yönlü riskler, rafine ürün fiyatlarının olağanüstü yüksek seyri, ürün arzında yaşanabilecek sıkıntılar ve şokun benzeri görülmemiş büyüklüğü nedeniyle ekonomik riskler yalnızca baz senaryomuzun işaret ettiğinden daha büyük" ifadelerini kullandı.