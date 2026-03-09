Orta Doğu’daki savaş petrol fiyatlarını sıçrattı: Brent 119 dolara çıktı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın misillemeleriyle devam eden savaş 10’uncu gününe girerken, küresel enerji ticareti üzerindeki baskı artıyor.

Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinde yaşanan aksama ile birlikte bölgedeki petrol tesislerine yönelik saldırılar üretim ve ihracat akışında kesintilere yol açtı. Bu gelişmeler petrol fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Brent petrolün varil fiyatı 119 dolara yükselirken, bu artış 2020’de pandeminin başlangıcından bu yana kaydedilen en büyük günlük yükseliş olarak öne çıktı. Brent petrol, 27 Şubat’ta 72,48 dolar seviyesinden kapanmıştı.

ABD ham petrolünün varil fiyatı da yaklaşık yüzde 18 artarak 107,56 dolara çıktı.

Enerji tesisleri hedefte

Bölgedeki çatışmaların devam etmesi ve tankerlerin hâlâ Hürmüz Boğazı’ndan geçememesi, petrol piyasalarında belirsizliği artırıyor.

Körfez ülkelerindeki petrol tesislerinin dron ve füze saldırılarıyla hedef alınması üretim ve sevkiyatın aksamasına neden olurken, Kuveyt Petrol Şirketi mücbir sebep ilan ederek üretim ve sevkiyat faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Irak’ta ise petrol üretiminin yaklaşık yüzde 60 oranında azaldığı bildirildi.

Petrolde 200 dolar uyarısı

Gerilimin tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında daha sert yükseliş olabileceğine dair uyarılar da artıyor.

ABD ve İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’daki büyük yakıt depolarını hedef almasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki enerji tesislerini hedef alabileceklerini belirtti.

İran tarafı, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” açıklamasıyla gerilimin enerji piyasalarına etkisinin daha da büyüyebileceği mesajını verdi.

Pahalı motorin ve “kamyon ekonomisi”

Gazetemiz yazarı Naki Bakır'ın "Petrol fiyatında 100+ dolar kâbusu" başlıklı yazısında

Türkiye’de yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 85–90’ı karayolu ile yapıldığına dikkat çekerek, "Başka deyişle fiyat zincirinin omurgasını motorin oluşturuyor. Türkiye ham petrol gibi motorinin de büyük bölümünü ithal ediyor. Petrol pahalandığında enflasyonu en hızlı sıçratan da çoğu zaman motorin oluyor. Motorinin, birçok temel sektörü kapsayan ve zincirleme birbirini besleyen girift bir etki ağı bulunuyor" ifadesini kullandı.