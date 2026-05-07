Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (7 Mayıs 2026 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,74 lira indirim öngörülüyor. Ancak eşel mobil uygulaması nedeniyle bu indirimin pompaya yansıması 69 kuruşla sınırlı kalacak.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul’da 63,78 liraya, Ankara’da 64,75 liraya, İzmir’de 65,03 liraya, doğu illerinde ise yaklaşık 66,37 liraya gerilemesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, jeopolitik tansiyonun azalması ve ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi etkili oluyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 64.47 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 64.33 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

Ankara:

Benzin: 65.44 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İzmir:

Benzin: 65.72 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL