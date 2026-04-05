Petrol fiyatı ne kadar olursa insanlar seyahat etmeyi bırakır?

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle küresel enerji piyasasında arz ve lojistik dengesi bozulurken, uzmanlar sistematik bir krize doğru gidildiği uyarısında bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kesintiler, petrol akışında sert düşüşe yol açtı.

Hürmüz'de akış sert şekilde daraldı

BofA Global Research'ün "Global Energy Weekly" raporuna göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük petrol ve ürün akışı yaklaşık 20 milyon varil seviyesinden 2 milyon varilin altına geriledi. Analistler, bu durumun birkaç haftadan uzun sürmesi halinde küresel tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açabileceğine dikkat çekiyor.

Raporda, mevcut fiyatların şokun boyutunu henüz tam olarak yansıtmadığı, ancak uydu verilerinin piyasada hızlı bir sıkılaşmaya işaret ettiği ifade edildi. BofA, çatışmanın uzaması senaryosunda 2026'nın ikinci çeyreğinde günlük yaklaşık 4 milyon varillik arz açığı oluşabileceğini öngörüyor. Bu doğrultuda Brent petrol için yıllık ortalama fiyat tahmini 92,50 dolara yükseltildi.

Üretici ve tüketici dengesi bozuldu

Değerlendirmelerde, ihracat kanalları kısıtlanan Körfez ülkelerinde stokların hızla biriktiği, buna karşın tüketici ülkelerde rezervlerin hızlı şekilde azaldığına dikkat çekildi. Bu durumun küresel enerji dengesinde yeni riskler yarattığı belirtiliyor.

Alternatifler yetersiz kalabilir

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden geçen boru hatlarının kısmi rahatlama sağladığı ancak mevcut kaybı telafi etmekte yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Uzun süreli bir arz daralmasının, küresel enerji talebinde yıllık yüzde 4 ila 5 oranında düşüşe yol açabileceği değerlendiriliyor.

"Talep kısıtlaması" riski artıyor

Özellikle ulaşım ve petrokimya sektörlerinde petrolün kısa vadede ikame edilememesi, "talep kısıtlaması" ihtimalini gündeme getiriyor. Analistler, piyasadaki mevcut iyimserliğin kısa süreli çatışma beklentisine dayandığını, ancak bu algının yerini yüksek oynaklığa bırakabileceğini belirtiyor.

Yükselen enerji maliyetleri, özellikle ulaşım sektöründe talebi doğrudan baskılıyor. Petrol fiyatlarının kritik eşikleri aşması durumunda, hem bireysel hem de ticari seyahatlerin ciddi şekilde azalabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, fiyat artışlarının sürmesi halinde talep daralmasının kaçınılmaz olacağını ve piyasanın ancak tüketimin zorunlu olarak kısılmasıyla dengeye gelebileceğini ifade ediyor.

Fiziksel arz endişesi öne çıktı

Piyasalarda artık yalnızca fiyat değil, fiziki arzın bulunabilirliği de temel risk unsuru olarak öne çıkıyor. Yeniden şekillenen enerji akışlarının yüksek maliyetlerle birleşerek küresel büyüme üzerinde "stagflasyonist" baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, tüketici ülkelerdeki stokların tükenmeden önce deniz güvenliğinin yeniden sağlanıp sağlanamayacağının piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.