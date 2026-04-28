Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı etkisiyle yükselişini sürdürüyor

Enerji piyasaları, ABD'nin Tahran'dan gelen öneriyi değerlendirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesiyle yukarı yönlü bir seyir izliyor. İşlemciler, İran savaşında barış görüşmelerine yönelik atılacak bir sonraki adımları yakından takip ediyor.

Pazartesi günü yüzde 2,8 oranında değer kazanan Brent ham petrol varil başına 109 dolar civarında işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ise 97 doların üzerinde alıcı buluyor. Trump, Tahran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek gibi kırmızı çizgilerini koruyarak bu öneriyi görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Petrol arzı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki abluka

Nisan ayının başından bu yana genel bir ateşkes durumu hakimiyetini koruyor. Ancak İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı abluka, bu su yolundaki günlük geçişleri neredeyse sıfıra indirdi. Boğazın kapanması ham petrol, doğal gaz ve rafine ürün akışını durdurarak enerji maliyetlerini yukarı taşıdı ve enflasyon krizi endişelerini artırdı.

CIBC Private Wealth Group kıdemli enerji işlemcisi Rebecca Babin, akışların mayıs ve haziran aylarında normalleşmeye başlamasına dair genel bir beklenti bulunduğunu belirtti. Babin, bu durumun fiyatları bir nebze de olsa kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu ifade etti. Ancak zamanın daraldığını vurgulayan Babin, her geçen günün fiziksel dengeyi sıkılaştırdığını ve sert yukarı yönlü hareket riskini artırdığını dile getirdi.

İran yönetiminin barış teklifi ve ABD cephesi

İran medyası pazar günü, Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi'nin barış görüşmelerine aracılık eden Pakistan'a bazı şartlar ileteceğini duyurdu. Bu şartlar arasında ABD'nin deniz ablukasını kaldırması, boğazdan geçiş trafiği için yeni bir yasal çerçevenin kabul edilmesi ve İran'a karşı gelecekte askeri bir harekat yapılmayacağının garanti edilmesi yer aldı.

Wall Street Journal gazetesinin isimsiz ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump ve ulusal güvenlik ekibi İran'ın önerisine şüpheyle yaklaşıyor. Buna rağmen yetkililer müzakerelere devam edeceklerini ve Beyaz Saray'ın önümüzdeki günlerde kendi karşı tekliflerini sunmasının muhtemel olduğunu bildirdi. Haberde, Trump'ın nükleer zenginleştirmeyi sona erdirme talebini Tahran'ın karşılamaya isteksiz olduğundan bahsettiği vurgulandı.

Küresel enerji ticareti ve depolama sorunları

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, pazartesi günü yayınlanan Fox News röportajında İran'ın hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutmak istediğini öne sürdü. Rubio, bu durumu ABD için kabul edilemez olarak nitelendirdi. Savaş öncesinde, dünyadaki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan akıyordu.

ABD güçlerinin geçen hafta Sri Lanka yakınlarında durdurduğu İran ile bağlantılı iki tanker, Hint Okyanusu'ndaki batı yönlü rotalarını durdurarak geri döndü. İran limanlarına gidiş ve gelişleri kapsayan Amerikan kordonu 13 Nisan'da başlamıştı. Bu kordon o tarihten bu yana onlarca gemiyi geri çevirdi.

Enerji piyasalarında uzun vadeli arz sıkıntısı

Veri analitiği firması Kpler'e göre, İran'ın ham petrol depolayacak yerleri hızla tükeniyor ve bu durum ülkeyi üretimi daha da kısmaya zorluyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent bir sosyal medya paylaşımında, abluka nedeniyle İran enerji endüstrisinin üretimini durdurmaya başladığını açıkladı.

Vietnam merkezli XS.com piyasa analisti Linh Tran, vadeli işlem piyasalarının uzun süreli bir arz daralması senaryosunu fiyatladığını ve jeopolitik risklerin yüksek kalmaya devam ettiğini bildirdi. Tran, müzakerelerdeki herhangi bir anlamlı ilerlemenin keskin bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini sözlerine ekledi. Yaşanan bu tıkanıklık ve diplomatik belirsizlikler, petrol fiyatlarının yıllık bazda yüksek bir dalgalanma bandına yerleşmesine neden olurken, küresel enflasyon hedeflerini yılın geri kalanı için ciddi bir risk altına sokuyor.