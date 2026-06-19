Petrol fiyatları Vance'in açıklaması sonrasında düşüşe ara verdi

Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları ABD Başkan Yardımcısı Vance tarafından Orta Doğu barış anlaşmasının istikrarı hakkında yapılan yorumlar sonrasında dalgalandı. Brent petrol varil fiyatı 79,85 dolar seviyesini test etmesinin ardından yüzde 0,65 oranında gerileyerek 79,33 dolara indi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol kontratları da eş zamanlı olarak yüzde 0,46 düşüş yaşayarak 75,50 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Vance, İsrail yönetimini İran destekli Hizbullah hedeflerine yönelik daha fazla saldırı düzenlememesi konusunda uyardı ve anlaşmanın kalıcılığına dair şüpheleri artırdı. ABD yöneticisi, dokuz milyon nüfuslu bir ülkenin her ulusal güvenlik sorununu şiddet yoluyla çözemeyeceğini savunarak İsrail hükümetini uzun süreli müttefiki Washington yönetimine biraz kredi vermeye çağırdı. Brent petrol, ABD ve İsrail ordularının İran hedeflerini vurduğu tarihten sonraki ilk işlem günü olan 2 Mart sonrasındaki en düşük seviyeyi gördü. WTI ham petrol fiyatları da 4 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hürmüz Boğazı petrol trafiği yeniden açılıyor

Piyasa katılımcıları çatışma öncesi dönemde küresel petrol arzının yüzde 20 oranındaki kısmını taşıyan kritik transit rotası Hürmüz Boğazı hattına odaklandı. ABD ve İran heyetleri yakın zamanda 14 maddelik bir mutabakat zaptı imzaladı. Tahran yönetimi söz konusu anlaşma kapsamında 60 günlük müzakere süreci boyunca Hürmüz Boğazı üzerinden geçişlere ücretsiz izin verdi. İki ülke su yolu trafiğini 30 gün içinde tam kapasiteye ulaştırmayı hedefliyor.

Anlaşma metni bölgedeki müttefikleri bağlarken, İsrail ordusunun Lübnan içindeki operasyonlarını etkiliyor. Diplomatik müzakerelere rağmen İran nükleer programı gibi temel sorunlar çözümsüzlüğünü koruyor. Anlaşma şartları, ABD ve ortaklarını İran ekonomisinin toparlanması için 300 milyar dolarlık bir plan geliştirmekle yükümlü kılıyor. Analistler Hürmüz Boğazı üzerinden akışın kademeli olarak toparlanacağını tahmin ederken, sektör uzmanları talep artışı ve stok yenilemeleri nedeniyle fiyatlarda keskin bir düşüş öngörmüyor.

Kurumların fiyat ve arz tahminleri

Goldman Sachs analistleri Körfez bölgesi petrol ihracatının temmuz ayı sonuna kadar savaş öncesi seviyelere döneceğini tahmin ediyor. Kurum raporu ham petrol üretiminin ekim ayına kadar toparlanacağını belirtiyor. İhracatı savaş öncesi seviyelere çıkarmak için Hürmüz Boğazı geçişlerinde mevcut duruma göre günlük 13 milyon varil artış gerekiyor. Üreticiler böylece taşıma kapasitesini savaş öncesi hacimlerin yüzde 70 seviyesine taşıyacak.

BNP Paribas analistleri bir bilgi notunda varil fiyatlarının çatışma öncesi seviyelere dönmesini beklemediklerini paylaştı. Banka yönetimi devam eden arz kayıpları ve güçlü talep gerekçesiyle 75 dolar seviyesini öngörülebilir gelecek için dayanıklı bir taban olarak nitelendiriyor. Brent petrol yılın ilk iki ayında 60 ile 70 dolar bandında işlem görüyordu. İran yönetimi şubat sonrasındaki ortak ABD ve İsrail grevlerine misilleme olarak Hürmüz Boğazı geçişini kısıtladı ve küresel ekonomilere baskı uyguladı.