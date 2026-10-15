Petrol fiyatlarında ters köşe: Hürmüz'deki saldırılara rağmen kısmen geriledi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel petrol piyasalarında Orta Doğu kaynaklı arz endişeleri devam ederken fiyatlar perşembe günü yüzde 1'in üzerinde geriledi. Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasına rağmen ABD'nin petrol taşımacılığına ilişkin yaptırımları hafifletebileceği beklentisi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 1,6 düşüşle 104,42 dolara gerilerken ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1 değer kaybederek 94,11 dolardan işlem gördü. Böylece petrol fiyatları önceki seansta kaydettiği kazanımların bir bölümünü geri verdi.

Hürmüz Boğazı'nda saldırılar yoğunlaştı

Petrol piyasalarında son günlerde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Husilerin Suudi petrol şirketi Saudi Aramco'nun genel merkezine düzenlediği saldırı ve İran'ın bölgedeki gemileri hedef almak için yeni taktikler uygulayacağını açıklaması, önceki seansta WTI petrolün üç haftanın zirvesine çıkmasına neden olmuştu.

Denizcilik yetkililerinin aktardığı bilgilere göre, Hürmüz Boğazı yakınlarında son 24 saat içerisinde bir konteyner gemisi ile bir kuru yük gemisi, ayrı saldırılarda mühimmat isabet etmesi sonucu battı.

Bölgede son 10 günde gemilere yönelik saldırılarda belirgin artış yaşanırken İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı abluka ve geçen ay ağırlaştırılan yaptırımlara karşılık saldırılarını yoğunlaştırdığını duyurdu.

ABD'den petrol taşımacılığında yeni adım

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD yönetiminin yaptırımlara ilişkin olası düzenlemeleri etkili oldu.

İran savaşı nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan aksamalar navlun maliyetlerini rekor seviyelere taşırken Trump yönetiminin, petrol taşımacılığını kolaylaştırmak amacıyla bazı yaptırımları hafifletmeyi değerlendirdiği belirtildi.

ABD'li bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Washington, daha önce yaptırım uygulanan ve Rusya, İran ile Venezuela gibi ülkelerden petrol taşıyan "gölge filo" gemilerinin yasal petrol sevkiyatında kullanılmasına izin verilmesi seçeneğini görüşüyor.

Söz konusu adımın hayata geçirilmesi durumunda petrol taşımacılığındaki maliyetlerin azaltılması ve küresel arz üzerindeki baskının hafifletilmesi hedefleniyor.

Rusya ve Orta Doğu'da üretim arttı

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıkladığı veriler de petrol piyasalarındaki arz görünümüne ilişkin önemli gelişmeleri ortaya koydu.

Ajansın verilerine göre Rusya'nın ham petrol üretimi eylül ayında günlük 65 bin varil artarak 8,43 milyon varile yükseldi. Buna karşın üretim, geçen yılın aynı döneminin günlük 870 bin varil altında kaldı.

Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinin ham petrol ihracatı ise eylülde günlük 4,4 milyon varil arttı. Böylece bölgeden yapılan ihracat, savaş öncesindeki seviyenin yaklaşık yüzde 75'ine ulaştı.

Uzman isimden petrol piyasasına ilişkin değerlendirme

Phillip Nova Piyasa Analizleri Başkanı Priyanka Sachdeva, petrolün alternatif güzergâhlar ve lojistik çözümler sayesinde alıcılara ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Yakın vadede bir barış anlaşmasına varılacağına ilişkin somut işaretlerin sınırlı olduğunu ifade eden Sachdeva, alternatif taşımacılık yöntemlerinin daha büyük bir arz krizini önlemeye yardımcı olduğunu söyledi.

Ancak söz konusu yöntemlerin maliyetleri artırdığına dikkat çeken Sachdeva, küresel petrol sevkiyatının yeni kesintilere karşı kırılganlığını koruduğunu vurguladı.

ABD'de petrol stokları beklentilerin üzerinde azaldı

Öte yandan ABD'den gelen petrol stok verileri de piyasaların gündeminde yer aldı.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) verilerine dayandırılan bilgilere göre, 9 Ekim'de sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 11,1 milyon varil azaldı. Aynı dönemde damıtılmış petrol ürünleri stokları gerilerken benzin stoklarında artış kaydedildi.

Haitong Futures tarafından yayımlanan değerlendirmede, stoklardaki sert düşüşe rağmen petrol fiyatlarının sınırlı tepki vermesinin yatırımcıların temkinli yaklaşımını yansıttığı belirtildi.

Piyasalarda şimdi gözler, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıklayacağı resmi petrol stok verilerine çevrildi. Columbus Günü tatili nedeniyle bir gün ertelenen verilerin Türkiye saatiyle 19.00'da yayımlanması bekleniyor.