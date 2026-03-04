Petrol fiyatlarındaki artış pompayı vurdu
Orta Doğu'da savaş etkisini arttırdı. Hürmüz Boğazı tanker trafiğine kapandı. Brent petrolün varil fiyatı 85 dolara yaklaştı. Böylece Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına zam kaçınılmaz olunca, eşel mobil sistemi yeniden gündeme geldi.
Orta Doğu’daki savaş çanlarının çalması tüm dünya piyasalarını vurdu. İran ile İsrail ve ABD arasında gerçekleşen sıcak savaş paralelinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapaması petrol fiyatları üzerindeki riskleri gittikçe arttırdı.
Dünya petrol ticaretinin 4’te 1’i konumunda olan Hürmüz Boğazı’nın petrol taşımacılığına kapanması varil fiyatları üzerinde 200 dolar senaryosunu ortaya çıkardı. 28 Şubat 2026’da İsrail ve ABD savaşın fitilini ateşlemesiyle birlikte, 73 dolar seviyesinde olan brent petrolün varil fiyatı, dün 80 doları aştı. Zirve 2008 yılında 140 dolar seviyesiydi. Dün gün içinde yüzde 9 artan brent tipi petrol 85 dolar seviyelerini aştı. Fiyatlar 1,5 yılın zirvesine çıktı.
Benzin 60 lirayı geçti, motorin yaklaştı
Petrol fiyatlarında yaşanan artış enerji maliyetlerini de yukarı çekti. Akaryakıt ve motorin fiyatlarının pompa fiyatlarına hızlı yansıması da gecikmedi. Çatışmalardan önce 70 dolar seviyesinde olan brent petrolün varil fiyatının 85 dolar seviyelerine gelmesi, pompa fiyatlarını da etkiledi. Küresel fiyatlardaki artışın ardından Türkiye’de motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.
En son 12 Şubat’ta 57 lira olan benzinin litre fiyatına 1,50 seviyesinde indirim gelerek 55,3 lira olmuştu. Şimdi ise yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatının 62 liraya yaklaşması bekleniyor. Motorin ise 57,4 liradan dün satışa sunulurken bugün yeni zamla birlikte 60 liraya ulaşması beklenen zamlar arasında.
Akaryakıtta petrol kaynaklı bu olağanüstü artış, dezenflasyon sürecini riske atarken ekonomi yönetimini harekete geçirdi. Daha önceki yıllarda uygulanan sert fiyat artışları sonrasında bunun tüketiciye yansımasını engellemek amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan ‘eşel mobil’ sistemi yeniden gündeme geldi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı etki analizi çalışmasının ardından bu hafta içerisinde nihai kararın verilmesi beklenirken, bu sistemle birlikte devlet, pompa fiyatlarındaki artışı durdurmak adına kendi vergi gelirlerinden feragat edecek.
Füzelerin güçlü etkisi piyasalar üzerinde de kendini gösterdi. Altın fiyatlarında gümüşe göre direniş daha güçlü olsa da son dört günlük artışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün sabah saatlerinde güne yüzde 1 seviyesinde yükselişle başlayan ons altın 5 bin 394 dolar seviyesini gördü. Günün devamında yönünü düşüşe çeviren altın, yüzde 5’in üzerinde kayıpla 5 bin 82 dolar seviyelerine kadar geriledi. Sarı metalin gün içindeki seyri ise 5 bin 200 dolar seviyesi oldu. Gümüşte ise kayıp daha fazla oldu.
Son bir aydır yüzde 1’e yakın kayıp yaşayan gümüşte, dün gün içinde 78 dolar seviyeleri görüldü. 91 dolar seviyesi gibi bir makasta günü tamamlayan gümüşte kayıp yüzde 14 seviyelerine kadar çıktı. Türkiye’de piyasaların kapanmasından önce gümüş 82 dolar seviyesinde seyrini sürdürdü. TL karşısında euro/dolar ise yatay seyrine dün de devam etti. Borsa İstanbul endeksinde de paralel seyir sürerken, günü yüzde 2 aşağıda kapattı.
Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 100 arttı
ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Katar Enerji’ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100’ü aştı.
Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 14.20 itibarıyla 65,5 avroya yükseldi. Fiyatlar, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları öncesinde 27 Şubat’ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı. Böylece, Avrupa’da gaz fiyatları saldırılar öncesine göre yüzde 100’ü aştı. Fiyatlardaki artış bugün dünkü kapanışa göre yüzde 47’yi buldu.