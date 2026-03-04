Petrol fiyatlarındaki artış pompayı vurdu

Orta Doğu’daki savaş çanla­rının çalması tüm dünya piyasalarını vurdu. İran ile İsrail ve ABD arasında gerçekle­şen sıcak savaş paralelinde İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapaması petrol fiyatları üzerindeki riskleri gittik­çe arttırdı.

Dünya petrol ticaretinin 4’te 1’i konumunda olan Hürmüz Boğazı’nın petrol taşımacılığına kapanması varil fiyatları üzerinde 200 dolar senaryosunu ortaya çı­kardı. 28 Şubat 2026’da İsrail ve ABD savaşın fitilini ateşlemesiyle birlikte, 73 dolar seviyesinde olan brent petrolün varil fiyatı, dün 80 doları aştı. Zirve 2008 yılında 140 dolar seviyesiydi. Dün gün içinde yüzde 9 artan brent tipi petrol 85 dolar seviyelerini aştı. Fiyatlar 1,5 yılın zirvesine çıktı.

Benzin 60 lirayı geçti, motorin yaklaştı

Petrol fiyatlarında yaşanan artış enerji maliyetlerini de yukarı çekti. Akaryakıt ve motorin fiyatlarının pompa fiyatlarına hızlı yansıması da gecikmedi. Çatışmalardan önce 70 dolar seviyesinde olan brent pet­rolün varil fiyatının 85 dolar sevi­yelerine gelmesi, pompa fiyatlarını da etkiledi. Küresel fiyatlardaki ar­tışın ardından Türkiye’de motori­nin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 TL, ben­zinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.

En son 12 Şu­bat’ta 57 lira olan benzinin litre fi­yatına 1,50 seviyesinde indirim ge­lerek 55,3 lira olmuştu. Şimdi ise yeni zamla birlikte benzinin litre fi­yatının 62 liraya yaklaşması bekle­niyor. Motorin ise 57,4 liradan dün satışa sunulurken bugün yeni zam­la birlikte 60 liraya ulaşması bekle­nen zamlar arasında.

Akaryakıtta petrol kaynaklı bu olağanüstü artış, dezenflasyon sü­recini riske atarken ekonomi yöne­timini harekete geçirdi. Daha önce­ki yıllarda uygulanan sert fiyat ar­tışları sonrasında bunun tüketiciye yansımasını engellemek amacıyla geçmiş yıllarda uygulanan ‘eşel mo­bil’ sistemi yeniden gündeme gel­di.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın başlattığı etki analizi çalışmasının ardından bu hafta içerisinde nihai kararın verilmesi beklenirken, bu sistemle birlikte devlet, pompa fi­yatlarındaki artışı durdurmak adı­na kendi vergi gelirlerinden feragat edecek.

Füzelerin güçlü etkisi piya­salar üzerinde de kendini göster­di. Altın fiyatlarında gümüşe göre direniş daha güçlü olsa da son dört günlük artışın ardından yönünü aşağı çevirdi. Dün sabah saatlerin­de güne yüzde 1 seviyesinde yük­selişle başlayan ons altın 5 bin 394 dolar seviyesini gördü. Günün de­vamında yönünü düşüşe çeviren altın, yüzde 5’in üzerinde kayıpla 5 bin 82 dolar seviyelerine kadar geriledi. Sarı metalin gün içindeki seyri ise 5 bin 200 dolar seviyesi ol­du. Gümüşte ise kayıp daha fazla ol­du.

Son bir aydır yüzde 1’e yakın ka­yıp yaşayan gümüşte, dün gün için­de 78 dolar seviyeleri görüldü. 91 dolar seviyesi gibi bir makasta günü tamamlayan gümüşte kayıp yüzde 14 seviyelerine kadar çıktı. Türki­ye’de piyasaların kapanmasından önce gümüş 82 dolar seviyesinde seyrini sürdürdü. TL karşısında euro/dolar ise yatay seyrine dün de devam etti. Borsa İstanbul endek­sinde de paralel seyir sürerken, gü­nü yüzde 2 aşağıda kapattı.

Avrupa’da gaz fiyatları yüzde 100 arttı

ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırıları sonrası küresel enerji tedariki için stratejik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Katar Enerji’ye (Qatar Energy) ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinde üretimin durması sonrası Avrupa gaz fiyatlarındaki artış yüzde 100’ü aştı.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de, nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı TSİ 14.20 itibarıyla 65,5 avroya yükseldi. Fiyatlar, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları öncesinde 27 Şubat’ta megavatsaat başı 31,95 avrodan kapanmıştı. Böylece, Avrupa’da gaz fiyatları saldırılar öncesine göre yüzde 100’ü aştı. Fiyatlardaki artış bugün dünkü kapanışa göre yüzde 47’yi buldu.