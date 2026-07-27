Petrol geriledi, motorine indirim geliyor: Litre fiyatının bu gece 2,95 TL düşmesi bekleniyor

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Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik girişimlerle geçici olarak azalmasının ardından uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,95 TL indirim yapılması bekleniyor.

Motorin fiyatları son iki haftada peş peşe gelen zamlarla önemli ölçüde yükselmişti. Son olarak 25 Temmuz'da litre fiyatına 4,18 TL zam yapılmış, bu artışla birlikte İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre satış fiyatı 78,49 TL seviyesine çıkmıştı.

Temmuz ayı başından bu yana motorin fiyatlarında gerçekleşen toplam artış ise yaklaşık 14 TL'ye ulaşmıştı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 67.05 TL

Motorin: 78.52 TL

LPG: 31.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 66.90 TL

Motorin: 78.37 TL

LPG: 30.59 TL

Ankara:

Benzin: 68.01 TL

Motorin: 79.63 TL

LPG: 31.29 TL

İzmir:

Benzin: 68.29 TL

Motorin: 79.90 TL

LPG: 31.19 TL