Petrol Hürmüz geçişlerinin yeniden başlamasıyla geriliyor

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Brent ham petrol vadeli işlemleri 19 sent veya %0.25 düşüşle varil başına 75.07 dolara gerilerken, ABD West Texas Intermediate 13 sent veya %0.18 azalışla 71.79 dolara indi. Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan petrol tankerlerinin boğazdan ayrılmaya başlaması arz endişelerini hafifletirken, Perşembe günü Umman açıklarında bir kargo gemisinin vurulması fiyatları geçici olarak yukarı taşımıştı. Her iki ana petrol fiyatı Perşembe günü %2'nin üzerinde yükseliş kaydetmişti.

IG analisti Tony Sycamore, jeopolitik risklerin fiyatları yeniden etkilediğini, piyasaların tanker trafiğinin artıp artmayacağını veya bu yeni sorunların üreticileri planlanan üretim artışlarını yavaşlatmaya itip itmeyeceğini yakından izleyeceğini belirtti.

Arz endişeleri hafifliyor

Perşembe günü açıklanan veriler, Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ham petrol sevkiyatının, ateşkesin su yolunu yeniden açmasının ardından Şubat ayında başlayan ABD-İsrail çatışmasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Boğazdaki geçişlerin normale dönmesi, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri azalttı.

ABD'li iki yetkili, İran'ın boğazdan geçmeye çalışan kargo gemisine ateş açtığını Reuters'a bildirdi. İranlı yetkililer ise belirlenen Hürmüz rotaları dışında seyahat eden gemilerin güvenliğini garanti edemeyeceklerini ifade etti.

Jeopolitik riskler fiyatlamada etkili

Perşembe günü Umman açıklarında bir kargo gemisinin bilinmeyen bir cisim tarafından vurulması, BM'nin denizcilik ajansının gönüllü tahliye planını durdurmasına neden olmuş ve petrol fiyatlarını %2'den fazla yükseltmişti. Ancak Cuma sabahı itibarıyla bu yükselişin tersine döndüğü görülüyor.

Piyasa katılımcıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki son hamlelerinin küresel petrol akışını ne ölçüde etkileyeceğini değerlendiriyor. İran'ın rota uyarılarına rağmen tanker geçişlerindeki artış, arz tarafındaki endişelerin kısa vadede hafiflediğine işaret ediyor.

Haftalık kayıp %7'ye yaklaşıyor

Hem Brent hem de WTI ham petrolü bu hafta yaklaşık %7 oranında değer kaybedecek. Bu düşüşte, jeopolitik risk priminin azalmasının yanı sıra küresel talep görünümüne ilişkin endişeler de etkili oldu. OPEC+ üreticilerinin planlanan üretim artışlarına devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerde piyasaların odağında kalmaya devam ediyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin ve İran-ABD arasındaki diplomatik sürecin seyrinin, petrol fiyatlarının önümüzdeki haftalardaki yönünü belirleyeceğini vurguluyor. Ateşkes anlaşmasının uygulanabilirliği ve boğazdaki güvenlik koşulları, fiyatlamada belirleyici unsur olmaya devam ediyor.