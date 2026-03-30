Petrol piyasasında sert sıçrama: Fiyatlar yüzde 60 yükseldi

Orta Doğu'daki çatışmalara Yemen'deki Husilerin de dahil olması ve ABD'nin bölgeye ek asker sevk etmesi, petrol fiyatlarında yükselişi hızlandırdı.

Küresel piyasalarda arz riskinin artması, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Hafta sonu Husilerin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,7'ye kadar artarak 116,75 dolara çıktı. ABD ham petrolü ise 100 doların üzerine yükseldi.

Brent petrol, Mart ayı genelinde yaklaşık yüzde 60 değer kazanarak dikkat çekici bir artış kaydetti.

Haberin yazıldığı sıralarda ise Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar civarında seyrediyor.

Uzun süreli kesintide fiyatlar yükselebilir

Uzmanlar daha sınırlı bir senaryoda, arz kesintilerinin kısa sürede giderilmesi halinde petrol fiyatlarının geçici olarak yükseldikten sonra yeniden dengelenebileceğini öngörürken kesintilerin haftalar ya da aylar boyunca devam etmesi halinde ise etkilerin daha belirgin hale geleceğini belirtiliyor.

Bu senaryoda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolar seviyesine yaklaşabileceği ya da bu seviyeyi aşabileceği, bunun da küresel ölçekte enflasyonu yeniden yukarı yönlü etkileyebileceği ifade ediliyor.

ABD'nin askeri hamlesi endişeleri artırdı

ABD'nin bölgeye binlerce asker gönderme kararı, olası bir kara harekâtına ilişkin riskleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times'a verdiği röportajda İran'daki petrolü "ele geçirmek" istediğini ve ihracat merkezi olan Harg Adası'nı kontrol altına alabileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Tahran'dan gelebilecek olası sert karşılık ihtimalini gündeme taşıdı.

Diplomasiye rağmen gerilim sürüyor

Çatışmalar beşinci haftasına girerken, Washington'un diplomatik girişimlerine ve Pakistan'da gerçekleştirilen temaslara rağmen sahadaki gerilimin azalmadığı belirtiliyor.

Trump, Air Force One'da yaptığı açıklamada İran'ın savaşı sona erdirmek için iletilen 15 maddelik taleplerin çoğunu ABD'ye "kabul ettirdiğini" öne sürdü. Ancak hangi konularda uzlaşı sağlandığına ilişkin detay paylaşılmadı. İran tarafı ise daha önce bu planı reddettiğini açıklamıştı.

Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar

İran'ın, küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri büyük ölçüde sınırladığı ifade ediliyor. Tahran yönetiminin çoğu geminin geçişini engellediği, ancak Pakistan, Tayland ve Malezya gibi bazı ülkelere ait sınırlı sayıda gemiye izin verdiği belirtiliyor.

Trump, daha önce İran'ın iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz'den 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiğini belirtmişti. Son açıklamalara göre bu sayının arttığı ifade edilirken, Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da 20 geminin daha geçişine izin verildiğini duyurdu.

Husiler yeni risk unsuru

Uzmanlar, Husilerin çatışmaya dahil olmasının petrol piyasaları açısından yeni bir risk başlığı oluşturduğuna dikkat çekiyor. Grup, daha önce Kızıldeniz'deki saldırılarıyla küresel taşımacılığı etkilemiş ve gemi rotalarının değişmesine neden olmuştu. Benzer tehditlerin artması halinde enerji arzında daha ciddi aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.