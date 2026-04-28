Petrol son üç haftanın zirvesini gördü! 110 doları aştı

ABD ile İran arasında yürütülen temaslara ilişkin gelişmelerin etkisiyle enerji piyasalarında hareketlilik arttı. Petrol fiyatları yükselirken, küresel hisse senedi piyasalarında sınırlı dalgalanma görüldü.

Brent petrol, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatların aksamasıyla yüzde 2,7 artarak 111,20 dolarla son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD ham petrolü de yüzde 2,9 yükselerek 99,10 dolara çıktı.

Brent petrol fiyatının yıl başından bu yana ise yüzde 71 artış kaydettiği hesaplandı.

Goldman Sachs'tan yeni tahmin

Goldman Sachs, yayımladığı raporda Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtların sürmesi halinde stoklarda "sıra dışı" bir erime yaşanabileceği uyarısında bulundu. Banka, Brent petrol için yılın son çeyreğine ilişkin fiyat tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltti.

Morgan Stanley beklentisini korudu

Morgan Stanley ise Brent petrol için mevcut öngörülerini değiştirmedi. Banka, ikinci çeyrekte ortalama 110 dolar, üçüncü çeyrekte 100 dolar ve yılın son çeyreğinde 90 dolar seviyelerinin görülebileceğini değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı'nda akış durma noktasında

Nisan başından bu yana genel bir ateşkes iklimi hakim olsa da, Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durum küresel arz zincirini tehdit etmeye devam ediyor. Bölgedeki karşılıklı ablukalar nedeniyle su yolundaki günlük geçişlerin neredeyse sıfıra inmesi; ham petrol, doğal gaz ve rafine ürün akışını durma noktasına getirdi.

Enerji maliyetlerini doğrudan yukarı çeken bu tıkanıklık, küresel ölçekte yeni bir enflasyon krizi endişesini de beraberinde getiriyor.

Piyasalarda, jeopolitik gelişmelerin ve arz kısıtlarının önümüzdeki dönemde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.