Petrol tekrardan 100 doları aştı: Orta Doğu’daki saldırılar piyasayı sarstı

Orta Doğu’da enerji altyapısını hedef alan gelişmeler petrol piyasalarında sert yükselişe yol açtı. Umman’ın önemli petrol ihracat noktalarından birinde bulunan gemilerin tahliye edilmesi ve Irak sularında iki petrol tankerine saldırı düzenlenmesi sonrası petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Yaşanan gelişmeler, bölgedeki enerji tesislerinin güvenliğine yönelik riskleri artırırken, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) piyasaya rekor miktarda petrol rezervi sürme kararının etkisini de gölgede bıraktı.

Tekrardan 100 dolar sınırını geçti

Brent petrol fiyatı yüzde 10,5’e varan artışla 101,59 dolara kadar yükseldi. ABD ham petrolü (WTI) ise 96 dolar seviyesine yaklaşarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine çıktı.

Konuya yakın kaynaklara göre Umman, önlem amacıyla Mina Al Fahal petrol terminalindeki tüm gemilerin bölgeden ayrılmasını sağladı. Hürmüz Boğazı’nın dışında bulunan bu terminal, Orta Doğu petrolünün küresel piyasalara ulaştırılabildiği az sayıdaki kritik limanlardan biri olarak biliniyor.

Hürmüz Boğazı günlerdir kapalı

Irak ise tankerlerin hedef alınmasının ardından petrol terminallerindeki faaliyetleri geçici olarak durdurdu. Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanma noktasına gelmesinin ardından üretimi azaltmaya başlayan ilk Basra Körfezi üreticilerinden biri Irak oldu. Daha sonra Kuveyt ve Suudi Arabistan da üretimde kesintiye gitti.

Bu gelişmeler üzerine Uluslararası Enerji Ajansı, piyasadaki arz sıkıntısını azaltmak amacıyla koordineli şekilde 400 milyon varillik rezerv salımı kararı aldı. Bu miktar, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından piyasaya sürülen petrolden daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

ABD yönetimi de küresel petrol fiyatlarını düşürme çabaları kapsamında 172 milyon varillik petrolü piyasaya sunmayı planladığını açıkladı.

Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 100 milyon varilin biraz üzerinde bulunurken, Körfez ülkelerinde yaşanan üretim kesintileri bunun yaklaşık yüzde 6’sına denk geliyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki gerilimin sürmesi halinde petrol arzındaki kesintilerin daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor