Petrolde 80 dolar senaryosu

Capital Economics Başekonomisti Neil Shearing, ABD, İsrail ve İran arasında sağlanabilecek olası bir anlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir seyir görülebileceğini belirtti.

Kalıcı barış için engeller var

Ateşkesin kalıcı bir barışa dönüşmesinin önünde çeşitli zorluklar bulunduğuna işaret eden Shearing, "Bu sorunlar aşılır ve anlaşmaya varılırsa, gelişmeler temel senaryomuza yaklaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluşun baz senaryosuna göre, çatışmaların ay sonuna kadar azalması ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışının yeniden başlaması bekleniyor. Bu gelişmelerin, petrol arzı üzerindeki baskıyı hafifletebileceği öngörülüyor.

80 dolar mümkün olabilir

Capital Economics, Brent petrol fiyatının ikinci çeyrekte ortalama 95 dolar civarında seyretmesini, yılın son çeyreğine doğru ise yaklaşık 80 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor.