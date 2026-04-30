Petrolde abluka etkisi: Gerilim fiyatları uçurdu

ABD’nin İran’a yönelik uzun süreli abluka hazırlığı ve nükleer görüşmelerdeki tıkanma petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent 120 doları aşarken, arzın Hürmüz’de neredeyse durma noktasına gelmesi piyasadaki baskıyı artırdı.

Petrol fiyatları, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik uzun vadeli bir abluka hazırlığında olduğuna dair sinyaller ve nükleer görüşmelerde yaşanan tıkanmanın etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Hürmüz’de gerilim fiyatları yukarı taşıdı

Yükselişte, Axios’un aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump’ın, Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açma önerisini geri çevirmesi belirleyici oldu. Bu gelişme, kapsamlı bir nükleer anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasının devam edebileceğine işaret etti.

Brent petrol fiyatı yüzde 1,96 artışla varil başına 120 dolara çıkarken, ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,2 yükselerek 107,09 dolara ulaştı. Bir önceki gün Brent yaklaşık yüzde 6, WTI ise yüzde 7 oranında değer kazanmıştı. The Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın ekibine İran’a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapılması talimatı verdiği öne sürüldü.

Trump’tan sert mesaj

Trump, Çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. “İran toparlanamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları lazım!” ifadelerini kullanan Trump, paylaşımına yapay zekâ ile hazırlanmış ve elinde silah tuttuğu, arka planda patlamaların yer aldığı bir görsel ekledi. Görselde “Artık iyi adam yok!” ifadesi yer aldı.

Arz daralması zirveyi getirdi

LSEG verilerine göre, Orta Doğu’daki çatışmaların arzı kısıtlamasıyla Brent petrol 2022 yılının ortasından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Goldman Sachs’ın tahminlerine göre Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol sevkiyatı normal seviyelerin yalnızca yüzde 4’üne geriledi. ABD ile İran arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesi ve devam eden abluka, arz üzerindeki baskıyı artırıyor. Banka analistleri, İran’ın ihracatının kısıtlanması ve depolama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, ablukanın sürmesi halinde arz kesintilerinin daha da derinleşebileceğini belirtiyor.

BAE etkisi sınırlı kalabilir

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin OPEC’ten ayrılmasının ardından üretimini artırmasının, piyasadaki daralmayı kısa vadede telafi etmekten ziyade orta vadede kademeli bir etki yaratması bekleniyor.