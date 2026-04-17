Petrolde ateşkes etkisi: Barış mesajları sonrası fiyatlar geri çekildi

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes ihtimaline ilişkin iyimser açıklamaları sonrası geri çekildi.

Brent petrol, dün yaşadığı yüzde 4,7’lik yükselişin ardından varil başına 98 dolar seviyesine doğru gerilerken, ABD ham petrolü (WTI) ise 94 dolar civarında işlem gördü. Trump, herhangi bir somut kanıt sunmadan, Tahran yönetiminin uzun süredir karşı çıktığı Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması da dahil olmak üzere bazı şartları kabul ettiğini öne sürdü. Ancak İran tarafı bu iddiaları kamuoyu önünde doğrulamadı.

Ateşkes süreci ve diplomatik temaslar

Yetkililer, bazı Körfez ülkeleri ile Avrupalı liderlerin, ABD ile İran arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının yaklaşık altı ay sürebileceğini değerlendirdiğini aktardı. Bu kapsamda tarafların ateşkesi daha uzun vadeye yayacak şekilde uzatmasının gündemde olduğu belirtildi.

Trump, dün yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varılması için iki haftalık ateşkesi uzatmaya gerek kalmayabileceğini, çözümün “oldukça yakında” sağlanabileceğini ifade etti. Ancak gerekli görülmesi halinde sürenin uzatılabileceğini de dile getirdi. Ayrıca İran ile anlaşma sağlanması durumunda ilk görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan’ı ziyaret edebileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı krizi piyasayı sarstı

Yaklaşık 50 gündür devam eden çatışmalar, petrol piyasasında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Tahran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin büyük kısmını durdurması, küresel petrol akışının yaklaşık beşte birini sekteye uğratarak önemli bir arz şoku yarattı. Son dönemde ise ABD’nin de bölgedeki deniz ablukasını devreye aldığı bildirildi.

Fiyatlarda dalgalanma azaldı

Oldukça sert hareketlerin görüldüğü süreçte, petrol fiyatlarındaki oynaklık son günlerde sınırlı ölçüde azaldı. Brent petrol bu hafta yaklaşık 10 dolarlık dar bir bantta işlem görürken, mart ortasında bu bant 38 dolara kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Bölgede tansiyon düşebilir

Öte yandan İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük ateşkes anlaşmasına varılması, bölgedeki gerilimin azalabileceğine işaret etti. İsrail, İran’ın önemli müttefiklerinden Hizbullah ile çatışma halindeydi. İran ise Lübnan’daki ateşkesi, Washington ile yürütülen çatışmalara ara verilmesi için belirli şartlara bağladı.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Hizbullah’ın ateşkes sürecinde “uslu davranmasını” umduğunu belirtti.