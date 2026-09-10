Petrolde beklentiler yükseldi: EIA düşüş için 2027'yi işaret etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki arz kesintilerini dikkate alarak 2026 ve 2027 için petrol fiyatı beklentilerini artırdı. Kurum, gelecek yıl ihracatın ve üretimin toparlanmasıyla fiyatların gerileyeceği öngörüsünü ise korudu.

EIA'nın eylül ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre Brent petrolün ağustostaki ortalama varil fiyatı, önceki aya kıyasla 7 dolar artarak 91 dolara ulaştı. Yükselişte, Orta Doğu'dan ihracatın sınırlı kalması ve bölgedeki üretim kayıplarının büyümesi etkili oldu.

Küresel petrol stoklarının bu yıl yaklaşık 400 milyon varil azaldığı belirtilen raporda, düşüşün yıl sonuna kadar sürerek fiyatları yüksek tutmasının beklendiği kaydedildi.

Brent ve WTI beklentileri yukarı çekildi

EIA, Brent petrolün bu yılki ortalama varil fiyatı tahminini 86,81 dolardan 91,01 dolara yükseltti. Batı Teksas türü (WTI) ham petrol için önceki raporda 80,88 dolar olan beklenti de 84,65 dolara çıkarıldı.

Gelecek yıla ilişkin tahminlerde de artışa gidildi. Brent'in 2027 ortalaması 69,39 dolardan 73,74 dolara, WTI'ınki ise 65,39 dolardan 69,74 dolara revize edildi.

2027'nin ikinci yarısında 67 dolar beklentisi

Tahminler yükseltilse de EIA, 2027'de fiyatların bu yıla göre düşeceğini öngörüyor. Bu beklentinin temelinde, Orta Doğu'dan petrol ihracatının aşamalı olarak artması ve üretim kesintilerinin büyük bölümünün gelecek yılın ikinci yarısında sona ermesi bulunuyor.

Küresel stokların da yeniden yükselişe geçmesiyle Brent'in ortalama varil fiyatının 2027'nin ikinci yarısında 67 dolara kadar gerileyebileceği hesaplanıyor. Bununla birlikte Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergâhlardaki petrol akışına bağlı olarak kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının artabileceği değerlendiriliyor.

Küresel üretim ve ABD arzında artış öngörülüyor

Rapora göre küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 100 milyon 620 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 880 bin varil olması bekleniyor. Gelecek yılki artışı, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin sona ermesinin yanı sıra diğer üretici ülkelerdeki arz yükselişinin destekleyeceği öngörülüyor.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin de bu yıl 13 milyon 830 bin varilden gelecek yıl 14 milyon 260 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.