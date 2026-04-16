Petrolde denge arayışı: Ateşkes sinyali fiyatları yatayda tuttu

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceğine ve savaşın sona erdirilmesi için yeniden masaya dönülebileceğine yönelik sinyallerle yatay bir görünüm sergiledi.

Brent petrol, Çarşamba gününü neredeyse sabit tamamlamasının ardından varil başına 95 doların hemen altında dengelendi. ABD ham petrolü (WTI) ise 91 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam etti. Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre Washington ile Tahran yönetimi, barış görüşmelerine daha fazla süre tanımak amacıyla ateşkesi iki hafta uzatma seçeneğini değerlendiriyor.

Hürmüz’de hareketlilik durma noktasında

Basra Körfezi’ni dünya piyasalarına bağlayan Hürmüz Boğazı’nda, çatışmanın yedinci haftasının sonuna yaklaşılırken deniz trafiği neredeyse tamamen durdu. ABD’nin İran’a yönelik abluka hamlesi ve Tahran’ın kritik geçiş hattını büyük ölçüde kapalı tutması, bölgedeki sevkiyatı ciddi biçimde sınırladı.

İran’dan sert uyarı

İran Genelkurmay Karargâhı Komutanı Ali Abdollahi, ABD’nin uzun süredir devam eden ablukasının ateşkesin ihlali anlamına gelebileceğini belirtti. Abdollahi, ablukanın sürmesi halinde silahlı kuvvetlerin Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de “hiçbir ihracat veya ithalata izin vermeyeceği” uyarısında bulundu.

ABD verileri arz sıkışıklığına işaret ediyor

ABD’den gelen son veriler, ham petrol ve rafine ürün stoklarında düşüş yaşandığını ortaya koydu. Yurt dışı talebin güçlenmesiyle birlikte toplam petrol ve yakıt ihracatı rekor seviyeye çıkarken, özellikle Asya’daki alıcıların arz bulmak için yoğun rekabet içine girdiği görüldü.