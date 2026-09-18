Petrolde düşüş üçüncü güne taşındı: Arz endişeleri hafifledi

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Petrol fiyatları cuma günü yaklaşık yüzde 1 düşerek üst üste üçüncü seansta da geriledi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki saldırıların arz üzerindeki etkilerinin alternatif sevkiyat yollarıyla sınırlandırılabileceği beklentisi fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Suudi Arabistan ile İran destekli Yemen Husilerinin perşembe günü karşılıklı sınır ötesi saldırılar gerçekleştirmesi Orta Doğu'daki çatışma alanının genişlemesine neden olurken, piyasalarda yeni arz kesintilerine ilişkin kaygılar sınırlı kaldı.

Doğu-Batı petrol boru hattında hasar

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu petrol ihracat merkezinde ham petrol yüklemelerinin durdurulması ve Doğu-Batı petrol boru hattının geçen haftaki saldırıda zarar görmesi, petrol fiyatlarını hafta içinde yaklaşık dört ayın en yüksek seviyelerine taşımıştı.

Uydu görüntüleri ve sektör kaynaklarına göre boru hattındaki üç pompa istasyonu zarar gördü. Yanbu'ya uzanan hattın uzun süre kapalı kalmasının küresel petrol arzının yüzde 4'üne kadar olan bölümünde kesintiye yol açabileceği değerlendiriliyor.

Suudi Arabistan'ın, saldırıların ardından devre dışı kalan Doğu-Batı petrol boru hattının kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde yeniden kullanıma açmayı hedeflediği belirtiliyor.

Alternatif sevkiyat yolları devrede

Riyad yönetimi, kesintilerin etkisini azaltmak amacıyla alternatif güzergâhlara da yöneldi. Suudi Arabistan, Umman'ın Sohar Limanı açıklarında gemiden gemiye transfer yöntemiyle Asyalı rafinerilere daha fazla ham petrol sevkiyatı teklif ediyor.

Bu yöntemin, Doğu-Batı petrol boru hattındaki kesintinin yol açtığı arz kaybının bir bölümünü telafi etmesi bekleniyor.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da birkaç gün içerisinde boru hattından yeniden petrol akışının başlamasının beklendiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim sürüyor

İran devlet medyasının aktardığına göre İran Devrim Muhafızları Donanması, Togo bayraklı bir petrol tankerinin perşembe günü Hürmüz Boğazı'ndan "yasadışı geçiş" yapmaya çalıştığı sırada vurulduğunu açıkladı.

Bölgedeki jeopolitik belirsizlik sürerken ABD ile İran arasında haziran ayında varılan geçici anlaşmanın birkaç hafta içinde çökmesinden bu yana barış görüşmesi gerçekleştirilmedi.

Savaşın gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi beklenirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre İran heyeti de toplantılara katılabilecek.