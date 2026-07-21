Petrolde gözler Orta Doğu'da: Fiyatlarda sınırlı gerileme yaşandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Petrol fiyatları salı günkü işlemlerde düşüş gösterdi. Yatırımcılar, ABD ile İran arasında sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, tarafların karşılıklı saldırıları ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidi piyasalardaki risk algısını yüksek seviyede tuttu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 değer kaybederek 88,87 dolara inerken, eylül vadeli ABD ham petrolü (WTI) ise 82,47 dolar seviyesinde yatay bir görünüm sergiledi. Her iki kontrat da önceki işlem gününde ulaştığı son bir ayı aşkın dönemin en yüksek seviyelerinin altında işlem gördü.

Husilerin açıklaması arz endişelerini artırdı

İran destekli Yemen'deki Husiler, pazartesi günü yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a deniz ablukası uygulayacaklarını duyurdu. Söz konusu tehdidin, ABD ile İran arasındaki çatışmalarda yeni bir cephe oluşturabileceği ve Körfez bölgesinin ötesinde küresel enerji arzı ile ticaret üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası tehdidi önemli çünkü büyük bir petrol ihracatçısında arz kesintisi riskini artırıyor” dedi.

Ateşkes teklifi masada

Diğer taraftan Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran yönetiminin arabulucular tarafından sunulan 10 günlük ateşkes önerisini aldığını açıkladı. Teklifin, 17 Haziran'da imzalanan geçici anlaşmanın korunmasını hedeflediği belirtildi. Söz konusu anlaşma, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın kalıcı bir uzlaşmayla sona erdirilmesine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Çatışmalar sürerken diplomatik temaslar devam ediyor

Diplomatik girişimler sürerken bölgedeki askeri hareketlilik de devam etti. ABD'nin İran'daki bazı noktalara yeni hava saldırıları düzenlediği, İran Devrim Muhafızları'nın ise bölgedeki ABD askeri unsurlarını hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da pazartesi günü İran'a yönelik yeni bir operasyon dalgası başlattığını duyurdu.

IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, petrol fiyatlarının son dönemde güçlü bir yükseliş kaydettiğine dikkat çekerek, “Fiyatların yeniden yükselme potansiyeli var. Ancak kısa vadede gerilimin azalabileceği ve barış görüşmelerine ilişkin haberler yükselişi şimdilik sınırlıyor. Bu görüşmelerden somut bir sonuç çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.