Petrolde hesaplar değişti: IEA toparlanma beklentisini erteledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Hürmüz Boğazı ve 'de tankerler ile enerji altyapısını hedef alan saldırıların küresel petrol arzını daralttığını bildirdi. Ağustosta dünya genelindeki günlük petrol arzı, önceki aya kıyasla 1 milyon 600 bin varil azalarak 100 milyon 100 bin varile indi.

Ajansın ağustos ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'nda, arz kaybının başlıca nedeninin Suudi Arabistan'daki üretim düşüşü olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan'ın ham petrol arzı 30 yılı aşkın sürenin en düşüğünde

Suudi Arabistan'ın toplam petrol üretimi ağustosta günlük yaklaşık 2 milyon 600 bin varil geriledi. Güvenlik risklerinin artması, ülkenin batı kıyısından gerçekleştirilen ihracatı önemli ölçüde sınırladı.

Bu gelişmelerin etkisiyle Suudi Arabistan'ın günlük ham petrol arzı 6 milyon varile kadar düşerek 30 yılı aşkın sürenin en düşük seviyesine ulaştı.

OPEC+ üretiminde düşüş, grup dışında artış

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun günlük üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyon 840 bin varil azalarak 38 milyon 780 bin varil oldu. Suudi Arabistan'daki kaybın yanı sıra ABD'nin deniz ablukasının İran'ın petrol arzını kısıtlaması da bu düşüşte rol oynadı.

OPEC+ dışındaki ülkelerde ise günlük üretim yaklaşık 240 bin varillik artışla 61 milyon 320 bin varile çıktı. Bu yükselişte ABD'nin petrol sıvıları üretimi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin üretimindeki artış öne çıktı.

Körfez'de toparlanma beklentisi 2027'ye ertelendi

Körfez ülkelerinin toplam petrol arzı, ağustosta aylık bazda günlük yaklaşık 2 milyon varil düşerek 21 milyon 900 bin varile geriledi. Böylece bölgenin arzı, ABD/İsrail-İran Savaşı öncesindeki düzeyin günlük 10 milyon 100 bin varil altında kaldı.

Bölgedeki üretimin toparlanmasına ilişkin beklentisini 2027'ye öteleyen IEA, bu yıl küresel petrol arzının geçen yıla göre günlük 5 milyon 700 bin varil azalacağını tahmin ediyor. Bu senaryoda yıllık ortalama arzın günlük yaklaşık 100 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl Körfez'de üretimin yeniden toparlanmasıyla dünya petrol arzının günlük yaklaşık 8 milyon varil artarak 108 milyon 700 bin varile ulaşacağı öngörülüyor.

Petrol talebi tahmini aşağı çekildi

IEA, bu yıl için küresel petrol talebi tahminini de önceki raporuna kıyasla günlük 940 bin varil düşürdü. Revizyonda ABD-İran müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması, Körfez'den petrol ihracatındaki kesintilerin devam etmesi ve akaryakıt fiyatlarının rekor seviyelere çıkması etkili oldu.

Ajansın güncel tahminine göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 2 milyon 500 bin varil azalarak yaklaşık 102 milyon 400 bin varile inecek. Gelecek yıl ise günlük yaklaşık 2 milyon 600 bin varillik artışla talebin 105 milyon varile yükselmesi bekleniyor.