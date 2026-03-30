Petrolde risk büyüyor: Alternatif hatlar da tehdit altında

Orta Doğu'daki çatışmalara Yemen'deki Husilerin de dahil olması, küresel petrol piyasalarında yükseliş eğilimini güçlendirdi. Erken işlemlerde fiyatların yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü görüldü.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

ABD'nin referans ham petrolü WTI, varil başına 100 doların üzerine çıkarken Brent petrol yüzde 2,6 artışla 115,45 dolara ulaştı. WTI ise yüzde 1,3 yükselerek 100,98 dolar seviyesinde işlem gördü. Brent petrolün aylık bazda yaklaşık yüzde 60 değer kazanması dikkat çekti.

Alternatif hatlar risk altında

Piyasa değerlendirmelerinde, petrol ihracatında alternatif güzergahların güvenliği ön plana çıkıyor. ANZ analistleri, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar nedeniyle doğu-batı boru hattını kullanarak günlük yaklaşık 6 milyon varil petrolü Kızıldeniz üzerinden sevk ettiğini belirtti. Analistler, "Bu hat Husiler için potansiyel bir hedef olabilir" uyarısında bulundu.

ABD'den yeni askeri seçenek iddiası

Öte yandan Wall Street Journal'da yer alan bir haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'dan yaklaşık 1.000 pound uranyumun çıkarılmasına yönelik askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

"Piyasa dengeleri bozuluyor"

Societe Generale analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, bölgedeki çatışmaların etkisinin genişlediğine işaret edilerek, "Ortadoğu'daki çatışmanın yansımaları artık hasarlı altyapı ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleriyle sınırlı kalmıyor; bölgenin temel ham petrol kıyaslamalarını bozuyor ve Asya rafinerilerini sarıyor" ifadeleri kullanıldı.