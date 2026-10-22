Petrolde savaş öncesine dönüş sinyali: İhracat normale yaklaştı

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Morgan Stanley, Orta Doğu'nun ham petrol ihracatının geçen hafta günlük ortalama 17 milyon varile ulaştığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı dışındaki güzergahları da içeren ön veriler, ihracatın savaş öncesindeki günlük yaklaşık 18 milyon varillik normal düzeye yaklaştığını gösterdi.

Bankanın araştırma raporunda, bir önceki haftaya ilişkin ihracat tahmini de günlük 16,6 milyon varilden 20,1 milyon varile yükseltildi.

Rafine ürünlerde akış normalin yarısında kaldı

Ham petrol ihracatındaki toparlanmaya rağmen rafine petrol ürünlerinde kısıtlı akış sürdü. Morgan Stanley, analiz şirketi Vortexa'nın verilerine dayanarak bu ürünlerin akışının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 50'sinde kaldığını belirtti.

Kızıldeniz'den yüklenen petrolün çoğu Akdeniz'e yöneldi

Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı boru hattının petrol pompalamaya devam etmesiyle Kızıldeniz'deki yüklemeler geçen hafta günlük 3 milyon varile ulaştı. Bu miktarın yaklaşık yüzde 75'i kuzeye, Akdeniz'e gönderildi.

Hürmüz Boğazı'ndan çıkan tanker sayısı ise haftalık bazda değişmedi. Yedi günlük hareketli ortalamaya göre boğazdan günde 8 tanker çıkarken, 14 Ekim'de 16 tankerle en yüksek günlük sayıya ulaşıldı.

Körfez'de deniz üzerindeki stoklar azaldı

Bölgeden ham petrol taşıyan tankerlerin güçlü çıkışını sürdürmesi, deniz üzerindeki stokları da azalttı. Basra Körfezi'nde bu stokların toplamı, bir haftada 15 milyon varil düşerek 165 milyon varile geriledi.