Petrolde yön aşağı döndü: Brent kritik eşiğin altına indi

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Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesi ve arz risklerine yönelik endişelerin azalmasıyla 95 doların altına indi.

Dün günü 97,81 dolardan kapatan Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 14.53 itibarıyla yaklaşık yüzde 3,1 düşüşle 94,79 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 3,1 değer kaybederek 93,06 dolardan işlem gördü.

Diplomasi beklentileri fiyatları baskıladı

Petrol piyasalarında, Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sürecine ilişkin iyimserlik ve ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceği yönündeki beklentiler etkili oldu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile ateşkes anlaşmasının nihai onayın alınması ve tarafların gerekli güvenceleri vermesinin ardından 24 saat içinde uygulanabileceğini açıkladı.

Avn, Washington'da gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin sonuçları ve sonrasında yayımlanan ortak bildirinin kapsamlı ve kalıcı ateşkes için "son fırsatı" sunduğunu ifade etti.

Bölgedeki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentiler, petrol arzında aksama yaşanabileceğine dair kaygıları hafifleterek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ABD'nin İran adımı piyasaların odağında

ABD Temsilciler Meclisi'nin İran'a yönelik askeri operasyonların sona erdirilmesini amaçlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etmesi de piyasalarda yakından takip edildi.

Tasarıya 4 Cumhuriyetçi üyenin Demokratlar ile birlikte destek vermesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın partisinde İran ile çatışmanın devamına yönelik desteğin sınırlı kaldığı şeklinde değerlendirildi.

Senato'da da benzer bir girişimin gündeme gelmesi, yatırımcıların Orta Doğu kaynaklı arz kesintisi endişelerini azaltan gelişmeler arasında yer aldı.

ABD-İran görüşmelerinde anlaşma beklentisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile temasların devam ettiğini ancak müzakerelerde henüz somut ilerleme sağlanmadığını belirtti.

Buna rağmen diplomatik kanalların açık tutulması ve Trump'ın hafta sonuna kadar anlaşmaya varılabileceğine yönelik açıklaması, piyasalarda uzlaşı beklentilerini artırdı.

Hürmüz Boğazı iddiaları fiyatlarda etkili oldu

The Wall Street Journal'ın haberinde yer alan iddialar da petrol piyasasındaki düşüşü destekledi.

Haberde, ABD'li yetkililere dayandırılarak Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması, İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırması ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ortadan kaldırılmasını kapsayan bir anlaşmaya yakın olunduğuna inandığı öne sürüldü.

Söz konusu gelişmeler, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının kesintisiz sürebileceği ve bölgesel arz risklerinin azalabileceği beklentilerini artırarak fiyatları aşağı çekti.