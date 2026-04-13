Petrolde zirve beklentisi: Morgan Stanley ikinci çeyreği işaret etti

Küresel yatırım bankası Morgan Stanley, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasalarına etkisini değerlendirdiği raporunda petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini sabit tuttu. Banka, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat kısıtlamalarına rağmen uzun vadeli görünümde önemli bir değişiklik öngörmedi.

2026'da zirve beklentisi

Analistler, Dated Brent petrol fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde varil başına 110 dolar seviyesinde zirve yapacağını tahmin etti. Bu öngörü, jeopolitik risklere rağmen piyasanın belirli bir dengeye doğru ilerleyeceğine işaret ediyor.

Sonraki dönemde kademeli gerileme

Rapora göre, petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 100 dolar seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Banka, petrol piyasasının 2027 yılına kadar kademeli olarak dengelenerek varil başına 80 dolar seviyelerinde istikrar kazanacağını öngörüyor.