Piyasalar rahatlayamadı: Petrolde 2022'den bu yana ilk!

Küresel petrol piyasalarında fiyatlar, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Brent petrol, perşembe günü yüzde 9'dan fazla artarak Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 100 doların üzerinde kapanış yaptı. ABD ham petrolü vadeli kontratları da üç yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviyelere ulaştı.

Bu sabah saatlerinde ise Brent petrolü kısa süreliğine 99,51 dolara kadar gerilese de fiyatlar yeniden toparlandı. Brent petrol şu sıralarda yaklaşık 100 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Trump ve Hamaney'den sert açıklamalar

Savaşın 13. gününde ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den gelen açıklamalar da piyasalardaki gerilimi artırdı.

Trump, Perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemenin öncelikli olduğunu belirterek bunun "petrolün maliyetinden çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu" söyledi.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ise yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalmasını sağlamaya çalışacaklarını ifade etti. Babasının yerine geçmesinin ardından yaptığı ilk kamuoyu açıklamasında Hamaney, ABD ve İsrail saldırılarının sürmesi halinde Tahran'ın savaşta yeni cepheler açmayı değerlendirebileceğini belirtti.

ABD'den petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar

Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından ABD yönetimi maliyetleri düşürmeye yönelik bazı adımlar üzerinde çalışıyor.

Trump yönetiminin ABD limanları arasında taşımacılık yapılırken Amerikan yapımı gemilerin kullanılmasını zorunlu kılan yaklaşık yüz yıllık denizcilik yasasına geçici muafiyetler getirmeyi planladığı belirtiliyor. Bu adımın petrol taşımacılığını kolaylaştırarak fiyatlar üzerindeki baskıyı azaltması hedefleniyor.

ABD ayrıca Perşembe akşamı petrol fiyatlarını hafifletmek amacıyla denizde bulunan Rus petrol kargolarının alıcılar tarafından teslim alınmasına izin veren ikinci bir yetkilendirme de açıkladı.