Rus petrolüne talep arttı: İndirim dönemi sona mı eriyor?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, küresel enerji piyasalarındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrolüne yönelik talebin arttığını söyleyen Novak, bazı ihracat rotalarında artık indirimlerin ortadan kalktığını ve primli satışların başladığını ifade etti.

Talep artışı ve fiyatlarda değişim

Moskova'da gazetecilere konuşan Novak, küresel petrol arzında yaşanan daralmaya dikkat çekerek, "Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor" dedi.

Üretim kapasitesi var, ancak süreç kademeli

Rusya'nın petrol üretimini artırabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Novak, bunun kısa vadede hızlı bir şekilde gerçekleşmeyeceğini vurguladı. Novak, "Ancak bunun için hem zamana hem de yatırıma ve finansal kaynaklara ihtiyaç var. Bu nedenle bu süreç hızlı değil, kademeli bir süreç" ifadelerini kullandı.

İhracat rotalarında çeşitlilik

Novak, ihracat güzergahlarının çeşitlendirilebileceğini belirterek, Kazakistan üzerinden geçen boru hatları ile Karadeniz ve Baltık limanlarının alternatif olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı etkisi: Navlun maliyetleri yükseldi

Orta Doğu'daki gelişmelerin taşımacılık maliyetlerine de yansıdığına işaret eden Novak, "Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda tankerin mahsur kalması sonucu, dünyada petrol ve petrol ürünleri taşıyan tanker sayısı azaldı. Rekabet yüksek, bu nedenle fiyatlar biraz yükseldi" dedi.

Rusya'nın enerji başta olmak üzere birçok alanda önemli ihracatçı konumunu koruduğunu belirten Novak, yaptırımlar ve ticaret gerilimlerinin arttığı bir ortamda dost ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Öte yandan Novak, benzin ihracatına yönelik yeniden kısıtlama getirilmesinin gündemde olduğunu belirterek, bu konuda Rus enerji şirketleriyle bir toplantı yapılacağını açıkladı.