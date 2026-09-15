Rusya'da benzin krizi yeniden patladı: Plakaya göre satış dönemi

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Rusya’da bir süredir hafifleyen akaryakıt sıkıntısı, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik devam eden insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından yeniden etkisini göstermeye başladı. Ülkenin bazı bölgelerinde sürücüler benzin bulmakta güçlük çekerken, istasyonlarda satış kısıtlamaları yeniden gündeme geldi.

Eylül ayının başında başkent Moskova ve çevresinde akaryakıt tedarikinde kısmi iyileşme yaşanmasına rağmen, Rusya’nın çeşitli bölgelerinde sorun devam ediyor.

Sürücülerin akaryakıt istasyonlarındaki duruma ilişkin paylaştığı bilgileri analiz eden "GdeBENZ" platformunun verilerine göre, son günlerde bazı istasyonlarda benzin tamamen tükenirken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı istasyonlarda ise yakıt satışına sınırlama getirildi.

Sorun St. Petersburg ve Leningrad’da yoğunlaştı

Akaryakıt sıkıntısının özellikle St. Petersburg ve çevresindeki Leningrad bölgesinde belirginleştiği görülüyor.

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, bölgede yaşanan sorunun başta Kirişi petrol rafinerisi olmak üzere büyük petrol tesislerine düzenlenen İHA saldırılarının ardından benzin üretiminin düşmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Sorunun giderilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Drozdenko, Rusya’nın diğer bölgelerindeki rafinerilerden benzin temin edilerek istasyonlara yapılan sevkiyatın artırılmasının planlandığını ifade etti.

Drozdenko, akaryakıt tedarikinde yaşanan sıkıntının ekim ayının başına kadar giderilmesini beklediklerini kaydetti.

Plakaya göre benzin satışı gündemde

Leningrad bölgesinde benzin istasyonlarındaki yoğunluğu azaltmak amacıyla araçların plaka numaralarına göre farklı günlerde yakıt almasına yönelik bir uygulama da değerlendiriliyor. Plan kapsamında bir araca günlük 20 ila 30 litre arasında benzin satılabilecek.

Rusya’nın farklı bölgelerinde de benzin satışına ilişkin çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Bazı büyük akaryakıt istasyonu zincirlerinde araçlara plaka numarasının son rakamına göre benzin verilirken, araç başına satış miktarı 30 litreyle sınırlandırıldı.

Bazı bölgelerde ise akaryakıt yalnızca belirlenen istasyonlarda günlük program dahilinde satışa sunuluyor. Yerel yönetimler, sürücülerin benzin bulunan istasyonları takip edebilmesi amacıyla her gün güncellenen interaktif haritalar yayımlıyor.

Hükümet sevkiyatları doğrudan takip ediyor

Rus hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt sıkıntısını gidermek ve rafinerilerde üretimi yeniden artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında gerçekleştirilen son toplantıda, yakıt tedarikinde yerel sorunların görüldüğü bölgelere yapılan sevkiyatların yeniden düzenlenmesi değerlendirildi.

Çelyabinsk, Arhangelsk, Tver, Belgorod, Perm ve Krasnodar gibi yakıt sıkıntısının yaşandığı bölgelerde akaryakıt sevkiyatlarının hükümet tarafından doğrudan takip edilmesi kararlaştırıldı.

Rusya benzin ithalatını artırdı

İç akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla bazı yakıt türlerine uygulanan ihracat yasağını sürdüren Rusya, diğer taraftan yurt dışından benzin alımına başladı.

Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden biri olan Rusya, iç piyasadaki arz sorununu azaltabilmek amacıyla geleneksel tedarikçileri Belarus ve Kazakistan’ın yanı sıra Hindistan ve Fas’tan da benzin ithal ediyor.

Rusya Enerji Bakanlığı, ithalatın artırılması, rafinerilerde üretimin mümkün olan en yüksek seviyede tutulması ve mevcut yakıt stoklarının öncelikli olarak iç piyasaya aktarılması için alınan tedbirlerin devam ettiğini bildirdi.

Çevre standardı düşük benzine geçici izin

Rus hükümeti ayrıca iç piyasadaki akaryakıt arzını yükseltmek amacıyla Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfındaki benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına geçici olarak izin verdi.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfındaki yakıtlar, Euro-5 standardına kıyasla daha yüksek miktarda kükürt ve bazı kirletici maddeler içerebildikleri için çevre standartları açısından daha düşük sınıfta değerlendiriliyor.

Akaryakıt krizinde yeni dalga

Ukrayna ordusunun Rusya’daki enerji tesislerini İHA saldırılarıyla hedef almasının ardından ülkedeki ilk büyük akaryakıt sıkıntısı mayıs ayının sonunda ortaya çıkmıştı.

Takip eden haftalarda çok sayıda bölgede araç başına yakıt satış limitleri uygulanmış, bidonla akaryakıt alınması yasaklanmış ve istasyonlara göre değişen satış kuralları devreye sokulmuştu.

Temmuz ayının ikinci yarısında bazı bölgelerde kısıtlamaların gevşetilmesiyle akaryakıt tedarikindeki durum iyileşmeye başlamış, ancak ağustos ortasında sorun yeniden ağırlaşmıştı.

Eylül ayında benzin arzının tekrar düşmesi ve bazı bölgelerde daha önce kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulanmaya başlanması, Rusya’daki akaryakıt sıkıntısında yeni bir dalganın yaşandığını gösteriyor.