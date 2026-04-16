Rüzgar ve güneşte yeni zirve: Elektrikte pay yüzde 33’e çıktı

Türkiye’de elektrik kurulu gücünde yenilenebilir kaynakların ağırlığı artmaya devam ediyor. Mart sonu itibarıyla rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 33 seviyesine ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkenin toplam elektrik kurulu gücü mart ayı sonunda 124 bin 891 megavat olarak kaydedildi. Artan nüfus, yükselen enerji ihtiyacı ve fosil yakıt ithalatının azaltılması hedefleri doğrultusunda özellikle güneş ve rüzgar yatırımlarında belirgin bir ivme yakalandı.

Güneş ve rüzgarda güçlü artış

Güneş enerjisinde kurulu güç geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir artış gösterdi. Geçen yıl mart sonunda 22 bin 462 megavat olan kapasite, bu yıl yüzde 17,3 yükselişle 26 bin 339 megavata çıktı. Rüzgar enerjisinde de benzer bir artış yaşandı. Geçen yıl 13 bin 214 megavat olan kurulu güç, bu yıl yüzde 14 artarak 15 bin 66 megavata ulaştı.

Bu gelişmelerle birlikte rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu güçteki payı geçen yıl yüzde 30 düzeyindeyken, bu yıl yüzde 33’e yükseldi.

Yenilenebilir kapasite 77 bin megavatı aştı

Öte yandan Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücü mart sonunda 77 bin 601 megavatı aştı. Bu kapsamda hidroelektrik santrallerin kapasitesi 32 bin 304 megavat, jeotermal enerji 1772 megavat ve biyoenerji 2 bin 120 megavat olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı da artış gösterdi. Geçen yıl mart sonunda yüzde 60 seviyesinde olan oran, bu yıl yüzde 62,1’e yükseldi.

Güneş santralleri sayıda ilk sırada

Santral sayısı bakımından güneş enerjisi 39 bin 760 tesisle ilk sırada yer alırken, hidroelektrik santralleri 775, rüzgar santralleri 407, biyoenerji santralleri 367 ve jeotermal santraller 68 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışın sürmesiyle birlikte elektrik üretiminde bu kaynakların payının daha da yükselmesini ve yeni rekorların görülmesini bekliyor.