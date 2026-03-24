Sevkiyatta şubat düşüşü! Türkiye üzerinden taşınan petrol miktarı geriledi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ham petrol sevkiyat verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla taşınan toplam petrol miktarı, bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 2,8 azalarak 26 milyon 949 bin varile geriledi. Ocak ayında bu rakam 27 milyon 739 bin varil olarak kaydedilmişti.

BTC hattında dikkat çeken gerileme

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı üzerinden yapılan sevkiyat, Ocak ayındaki 16 milyon 125 bin varilden Şubat ayında 14 milyon 818 bin varile düştü. Böylece hatta aylık bazda yaklaşık yüzde 8,1’lik bir azalış yaşandı. BTC hattındaki sevkiyatın, 2025 yılının Mart ve Nisan aylarında görülen 18 milyon varilin üzerindeki seviyelerin belirgin şekilde altında kalmayı sürdürdüğü görüldü.

Irak-Türkiye hattında düşüş

Irak-Türkiye Boru Hattı’nda taşınan petrol miktarı da Şubat ayında geriledi. Ocak ayında 6 milyon 283 bin varil olan sevkiyat, Şubat’ta 5 milyon 856 bin varile indi. Bu hatta aylık bazda yaklaşık yüzde 6,8 oranında düşüş kaydedildi.

Diğer hatlarda karışık seyir

Diğer boru hatlarına bakıldığında ise farklı yönlerde hareketler dikkat çekti. Şubat ayında Ceyhan-Kırıkkale hattından 1 milyon 907 bin varil, Dörtyol-Ceyhan hattından ise 250 bin varil ham petrol taşındı. Her iki hatta da Ocak ayına göre gerileme yaşandı.

Buna karşılık Batman-Dörtyol hattındaki sevkiyat belirgin şekilde arttı. Ocak ayında 1 milyon 672 bin varil olan taşıma miktarı, Şubat’ta 4 milyon 118 bin varile yükseldi.

Düşüşte ana etken iki hat

Toplam sevkiyattaki aylık gerilemede, özellikle BTC ile Irak-Türkiye boru hatlarında yaşanan düşüşlerin belirleyici olduğu değerlendiriliyor.