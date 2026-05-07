Shell'in kârı ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde oldu

Shell'in kârı yılın ilk çeyreğinde İran savaşı kaynaklı yüksek petrol fiyatları ve güçlü ticaret performansı ile piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada finansal tablodaki bu yükselişin arkasında volatil piyasa koşullarının olduğunu bildirdi.

Ocak ve mart ayları arasındaki dönemde Shell'in kârı 6,92 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Bloomberg tarafından derlenen 6,1 milyar dolarlık piyasa beklentisini geride bıraktı. Şirket 2025 yılının son çeyreğinde ise 3,26 milyar dolar kâr elde etmişti.

Shell'in kârı savaş etkisiyle ivme kazandı

Petrol tüccarlarının hareketli piyasa koşullarını değerlendirmesi bu finansal başarıda belirleyici oldu. Kimya ve ürünler segmenti bir önceki çeyrekte zarar açıklamışken bu dönemde 1,925 milyar dolar kâra geçti. Geçen yılın aynı döneminde Shell'in kârı 5,58 milyar dolar seviyesinde kalmıştı.

İran'da şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar ham petrol fiyatlarında yüzde 40 oranında bir artışa yol açmıştı. Hürmüz Boğazı üzerindeki geçiş güvenliği savaş nedeniyle ciddi şekilde bozuldu. Uluslararası Enerji Ajansı bu durumu küresel enerji güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden biri olarak tanımladı.

Bölgedeki operasyonel zorluklar üretimi kısıtlıyor

Savaş koşulları şirketin Katar'daki varlıklarını da doğrudan etkiledi. Mart ayında gerçekleşen bir füze saldırısı Pearl gaz tesisindeki ünitelerden birine isabet etmişti. Bu hasarın giderilmesi için tesisin yaklaşık bir yıl boyunca devre dışı kalması bekleniyor.

Operasyonel aksaklıklar nedeniyle Shell'in toplam üretimi yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi. Şirket ikinci çeyrekte entegre gaz üretiminin günlük 580 bin ile 640 bin varil bandına inmesini bekliyor. Bu hacim yılın ilk üç ayında kaydedilen 909 bin varillik üretimin oldukça altında kalıyor.

Şirket bilançosunu güçlendirmeyi hedefliyor

Mali disiplin adımları kapsamında şirket çeyreklik hisse geri alım miktarını 3 milyar dolara düşürdü. Buna karşın ara temettü ödemesi hisse başına yüzde 5 artışla 0,3906 dolara yükseltildi. CFO Sinead Gorman geri alımlardaki azalışın bilançoyu güçlendirmek için yapıldığını belirtti.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş işletme sermayesi ihtiyacını artırınca net borç 52,6 milyar dolara çıktı. Şirket ARC Resources anlaşmasının etkisiyle yıllık sermaye harcaması hedefini 24-26 milyar dolar aralığına yukarı yönlü revize etti. Shell'in kârı güçlü gelse de üretim kayıpları ve borç artışı nedeniyle hisseler perşembe günü değer kaybetti.

Yaşanan jeopolitik riskler enerji piyasalarında belirsizliği tırmandırırken Shell'in kârı kısa vadede yüksek fiyatlardan destek buldu. Ancak küresel enerji devinin uzun vadeli üretim kapasitesi bölgedeki güvenliğin yeniden tesis edilmesine bağlı kalmaya devam ediyor.