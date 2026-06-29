Tarih netleşti: LPG'ye indirim geliyor

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Akaryakıt piyasasında LPG otogaz kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir fiyat indirimi gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında 52 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin yürürlüğe girmesi halinde, büyükşehirlerde otogazın litre fiyatının yaklaşık 31,39 TL seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.29 TL

Motorin: 64.57 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.11 TL

Motorin: 64.39 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 63.23 TL

Motorin: 65.64 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 63.50 TL

Motorin: 65.92 TL

LPG: 31.79 TL