Petrol fiyatları Trump ve İran anlaşmasıyla sert geriledi

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Brent ham petrol vadeli işlemleri şu sıralarda 3.58 dolar ve yüzde 4.1 düşüşle varil başına 83.75 dolara gerilemiş durumda. Batı Teksas türü ham petrol vadeli işlemleri ise 4.01 dolar ve yüzde 4.72 değer kaybederek 80.87 dolar seviyesini gördü. Gösterge kontratlarda petrol fiyatları cuma günü seansında da yüzde 3 oranından daha fazla değer kaybetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki uzlaşmanın resmi olarak tamamlanması petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili oldu. Trump tarihi anlaşmayı duyurarak Hürmüz Boğazı üzerinde uygulanan geçiş kısıtlamalarının kaldırıldığını bildirdi. Taraflar deniz trafiğinin tamamen ücretsiz olarak uluslararası ticari geçişlere hemen açıldığını ilan etti.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı geçiş ücreti kalkınca rahatladı

Küresel enerji ticaretinin en kritik ve stratejik koridoru şubat ayı sonundan beri fiilen kapalı bulunuyordu. Bir İranlı milletvekili ticari gemilerin söz konusu boğazdan geçiş için ortalama 2 milyon dolar geçiş ücreti ödediğini belirtiyordu. Analistler tedarik kesintisinin devam etmesi halinde küresel petrol fiyatları için 100 doların orta ve üstü seviyelerine doğru sert bir yukarı yönlü hareket öngörüyordu.

Rapidan Energy Başkanı Bob McNally anlaşma sağlanamaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri içindeki galon başı akaryakıt maliyetinin 5 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulunmuştu. Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı açıklamada Amerikan donanma ablukasının da eş zamanlı olarak tamamen kaldırıldığını kamuoyuna aktardı.

Barış metni İsviçre topraklarında imzalanacak

Trump duyuru mesajında dünya gemilerinin motorlarını çalıştırmasını ve petrolün akmasına izin verilmesini talep etti. Washington yönetiminin kararı Trump için Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen 80. yaş günü UFC etkinliğinden sadece birkaç saat önce gerçekleşti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Washington ve Tahran arasındaki yoğun diplomatik müzakerelerin kalıcı barış anlaşması ile sonuçlandığını duyurdu.

Şerif Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulması konusunda tarafların kesin olarak uzlaştığını açıkladı. Pakistan Başbakanı X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda resmi anlaşmanın 19 Haziran tarihinde İsviçre sınırları içinde imzalanacağını teyit etti. Uluslararası piyasa oyuncuları enerji kontratları üzerinde uzun süredir oluşan arz yönlü risk priminin ortadan kalkmasını güçlü şekilde fiyatlıyor.